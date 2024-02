Musik Pearl Jam: Ihr neues Album ‚Dark Matter‘ erscheint im April

Pearl Jam - MSQ New York 9/11 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.02.2024, 14:00 Uhr

Pearl Jam haben ihre neue LP mit dem Titel ‚Dark Matter‘ angekündigt und den Titelsong der Platte herausgebracht.

Eddie Vedder und seine Kollegen stellten ihr zwölftes Studioalbum vor, das am 19. April erscheinen soll, wobei die Band die Lead-Single auf Streaming-Plattformen geteilt hat.

Die ‚Alive‘-Musikgruppe rekrutierte den Musikproduzenten Andrew Watt, der zuvor mit Musikern wie Justin Bieber und Ozzy Osbourne zusammengearbeitet hat, um an ihrem Nachfolger zu ‚Gigaton‘ aus dem Jahr 2020 zu arbeiten, nachdem er auch an der Solo-LP ‚Earthling‘ von Frontmann Eddie aus dem Jahr 2022 mitgewirkt hatte. Das neue Album soll gitarrenlastig sein, wobei Bandmitglied Mike McCready vor kurzem in einem Interview gegenüber dem ‚Classic Rock‘- Magazin verriet: „Wir haben eine Menge an Songs aufgenommen. Wir arbeiteten mit Andrew Watt zusammen, einem jüngeren Pop-Produzenten, aber in seinem Herzen ist er wirklich ein Rocktyp – ich denke, dass wir seine Lieblingsband sind. Als wir im vergangenen Jahr mit ihm im Aufnahmestudio waren, da hat er uns echt umgehauen. Das hat uns dazu gebracht, uns zu konzentrieren und Song für Song zu spielen.“ Der Künstler fügte hinzu: „Da ist die Melodie und Energie der ersten paar Platten mit dabei. Andrew hat uns dazu gebracht, so hart, melodisch und nachdenklich zu spielen wie wir es schon lange nicht mehr getan haben. Ich habe das Gefühl, dass Matt Camerons Schlagzeugspiel Elemente von dem hat, was er bei Soundgarden gemacht hat.“