Film Pedro Pascal bezeichnet ‚Behemoth!‘ als schwierigstes Projekt seiner Karriere

Pedro Pascal - 'Behemoth!' - Red Carpet - 64th New York Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.10.2026, 12:00 Uhr

Pedro Pascal musste für 'Behemoth! Stücke eines Lebens' lernen, Cello zu spielen.

Pedro Pascal hat ‚Behemoth! Stücke eines Lebens‘ als „schwierigstes“ Projekt seiner bisherigen Karriere bezeichnet.

Für seine Rolle als renommierter Cellist Alex Serian in Tony Gilroys neuem Film musste der 51-jährige Schauspieler ein Instrument erlernen, das ihn vor große Herausforderungen stellte. Gleichzeitig sei die Arbeit an der Figur für ihn besonders erfüllend gewesen. Im Gespräch mit ‚Variety‘ erklärte Pascal, die Kombination aus dem Cellospiel und der Darstellung seines zurückhaltenden Charakters habe die Dreharbeiten zu einer außergewöhnlichen Erfahrung gemacht. „Ich würde sagen, es ist das Schwierigste, was ich je gemacht habe, wegen des Cellos. Gleichzeitig war es aber auch die bereicherndste und erfüllendste Erfahrung“, verriet er.

Besonders reizvoll sei es gewesen, eine so verschlossene Person zu spielen, deren unausgesprochene Gedanken und Gefühle das Publikum dennoch miterlebe. Dabei habe Pascal eine Verletzlichkeit zeigen müssen, die während der gesamten Dreharbeiten präsent gewesen sei. „Ich kann vor euch nichts verbergen. Selbst wenn er etwas nicht versteht, das er gerade erlebt, und es sich um eine große Enthüllung handelt, von der wir als Zuschauer eigentlich noch nichts erfahren sollen, weil er selbst nicht weiß, wie er das Gesehene in diesem Moment verarbeiten soll“, schilderte der Star.

Der ‚The Last of Us‘-Darsteller hatte vor Beginn der Produktion noch nie ein Cello in der Hand gehalten. Entsprechend ernüchternd seien seine ersten Versuche gewesen. „Ich bin in vielen Dingen schlecht. Wenn ihr das hören könntet, würdet ihr denken, ich würde ein Tier umbringen“, gestand er. Das Zusammenspiel aus Bogenführung, Fingersatz, verschiedenen Griffpositionen und Vibrato sei eine Herausforderung, an der selbst erfahrene Cellisten ein Leben lang arbeiteten. „Meine Lehrer müssen auch jetzt noch darunter leiden“, scherzte Pascal. „Es war also eine extrem, extrem, extrem intensive Lippensynchronisation, unfassbar schwierig, und ich hatte während der gesamten Zeit das Gefühl, im Nachteil zu sein.“