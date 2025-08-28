Film Pedro Pascal: Er soll Joaquin Phoenix in ‚De Noche‘ ersetzen

Pedro Pascal attends The Fantastic Four: First Steps World Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.08.2025, 09:00 Uhr

Der Darsteller soll sich in Gesprächen befinden, den Star in Todd Haynes' neuem Liebesfilm zu ersetzen.

Pedro Pascal soll sich in Gesprächen befinden, Joaquin Phoenix in Todd Haynes‘ neuem Liebesfilm ‚De Noche‘ zu ersetzen.

Mehrere Medien, darunter ‚Deadline‘, berichten darüber, dass der 50-jährige Schauspieler für die Rolle von Danny Ramirez‘ Geliebtem in dem kommenden Film vorgesehen ist, nachdem der ‚Joker‘-Darsteller das Projekt nur wenige Tage vor dem geplanten Drehbeginn im mexikanischen Guadalajara im August 2024 abrupt verließ.

Die Dreharbeiten sollen nun Anfang 2026 am selben Ort beginnen. Phoenix‘ Ausstieg aus dem damals noch unbetitelten Film wurde von einem der Produzenten als ein „Albtraum“ bezeichnet. Der 50-jährige Schauspieler habe seine Gründe für den Verzicht auf die Rolle nicht erklärt, aber Christine Vachon, die für Killer Films arbeitet, gab zu, dass dies beim Team Zweifel an der Realisierbarkeit des Films aufkommen ließ. In einem Facebook-Post teilte Vachon einen Artikel über das neue Drama und schrieb: „So etwas ist tatsächlich passiert. Es ist ein Albtraum gewesen. Falls ich mich nicht gemeldet oder Ihren Anruf nicht erwidert habe, dann ist das der Grund.“ Sie bat ihre Follower zudem darum, die Produzenten nicht dafür zu kritisieren, dass sie einen heterosexuellen Schauspieler für eine schwule Rolle engagierten, und betonte, dass der Film eigentlich Phoenix‘ Herzensprojekt gewesen sei.