Film Pedro Pascal soll Joaquin Phoenix in Todd Haynes‘ schwuler Romanze ersetzen

Pedro Pascal - The SAG-AFTRA Foundation Conversations Career Retrospective 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.08.2025, 11:00 Uhr

Der Schauspieler befindet sich in Gesprächen für die Hauptrolle in 'De Noche'.

Pedro Pascal könnte Joaquin Phoenix‘ Rolle in Todd Haynes’ schwulem Liebesdrama ‚De Noche‘ übernehmen.

Mehrere Medien, darunter ‚Deadline‘, berichten, dass der 50-jährige Schauspieler als Liebespartner von Danny Ramirez vorgesehen ist, nachdem der ‚Joker‘-Star nur wenige Tage vor dem geplanten Drehstart im August 2024 am Set in Guadalajara, Mexiko, abrupt ausstieg. Laut dem Bericht soll die Produktion nun Anfang 2026 in Guadalajara beginnen.

Phoenix‘ Ausstieg aus dem damals noch unbetitelten Film wurde von einer der Produzenten als „Albtraum“ bezeichnet. Der 50-jährige Schauspieler hat seine Beweggründe für den Rückzug bisher nicht erklärt, doch Christine Vachon – die für Killer Films arbeitet – gab zu, dass das Team zwischenzeitlich zweifelte, ob der Film überhaupt realisiert werden könne.

In einem Facebook-Post teilte sie einen Artikel über die Turbulenzen und schrieb: „Eine Version davon ist tatsächlich passiert. Es war ein Albtraum. Falls ich mich bei euch nicht gemeldet oder euren Anruf nicht beantwortet habe – das ist der Grund.“ Sie bat ihre Follower außerdem darum, die Produzenten nicht dafür zu kritisieren, einen heterosexuellen Schauspieler für eine schwule Rolle besetzt zu haben und betonte, dass es sich um Phoenix‘ Herzensprojekt gehandelt habe.

Vachon ergänzte: „Und bitte, falls ihr in Versuchung seid, mit dem Finger zu zeigen oder uns zu belehren, dass ‚das passiert, wenn man einen heterosexuellen Schauspieler castet‘ – LASST ES. Das war SEIN Projekt, das er zu UNS gebracht hat – und Killers Bilanz, was die Zusammenarbeit mit LGBTQ-Schauspielern/-teams/-Regisseuren angeht, spricht für sich.“ Der Film handelt von zwei Liebenden, die Kalifornien verlassen und nach Mexiko ziehen. Er soll die Altersfreigabe NC-17 erhalten und eine Beziehung zeigen, die das Publikum „herausfordern“ wird.