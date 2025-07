Stars Pedro Pascal über seine Haltung zu globalen Problemen: ‚Ich werde niemals den Mund halten‘

Pedro Pascal - The Fantastic Four - UK Launch Event - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.07.2025, 11:00 Uhr

Der Schauspieler will seine Plattform nutzen, um auf gesellschaftliche Themen aufmerksam zu machen.

Pedro Pascal will seine Bekanntheit gezielt nutzen, um auf weltweite Missstände aufmerksam zu machen.

Der 50-jährige Schauspieler engagiert sich offen für politische und soziale Anliegen, etwa durch das Tragen von ‚Protect the Dolls‘-T-Shirts für Trans-Rechte, Unterstützung der Free-Gaza-Bewegung oder durch Beiträge über die Blockade von Hilfslieferungen nach Gaza in den sozialen Medien. Im Interview mit ‚Sky News‘ betonte er jetzt, dass er sich trotz möglicher Kritik nicht den Mund verbieten lassen will: „Es ist sehr leicht, Angst zu bekommen, egal, worüber man spricht. Dinge können völlig aus dem Zusammenhang gerissen werden und ein Eigenleben entwickeln.“ Pascal ergänzte: „Das ist irgendwie Teil des Mediensystems. Man sagt etwas – völlig harmlos – und die Absicht dahinter geht komplett verloren in all den Schlagzeilen. Aber ich werde niemals den Mund halten.“

Der Hollywoodstar ist bald in einer der größten Rollen seiner Karriere zu sehen: Er übernimmt die Rolle des Reed Richards/Mr. Fantastic im kommenden Marvel-Blockbuster ‚The Fantastic Four: First Steps‘. Neben ihm spielen Vanessa Kirby als Sue Storm / Die Unsichtbare, Joseph Quinn als Johnny Storm / Die menschliche Fackel, Ebon Moss-Bachrach als Ben Grimm / Das Ding und Ralph Ineson als der galaktische Bösewicht Galactus. Die Handlung folgt dem berühmten Superhelden-Quartett, das bei einer Weltraumexpedition durch einen kosmischen Unfall Superkräfte erhält. Doch mit der neuen Macht kommt auch die Bedrohung durch Galactus, der die Erde zerstören will. Als bekannt wurde, dass Pascal Mr. Fantastic spielen würde, gab es von einigen Fans der Comics Kritik, unter anderem wegen seines Alters oder Aussehens. „Ich habe noch nie bei einem Projekt so viel Unmut über meine Besetzung gespürt“, sagte Pascal gegenüber ‚Vanity Fair‘.