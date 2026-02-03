Film Penélope Cruz, Jude Law und Owen Wilson in neuem Weihnachtsfilm von Nancy Meyers

Penelope Cruz - L Immensita Premiere - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.02.2026, 18:00 Uhr

Nancy Meyers kehrt nach elf Jahren hinter die Kamera zurück und hat für ihren neuen, noch unbetitelten Weihnachtsfilm eine hochkarätige Besetzung zusammengestellt.

Penélope Cruz, Jude Law und Owen Wilson werden in der festlichen Komödie zu sehen sein, die am 25. Dezember 2027 von Warner Bros. veröffentlicht wird. Neben dem Trio bestätigte Meyers auch die Mitwirkung von Kieran Culkin und Emma Mackey.

Die 76-jährige Regisseurin teilte einen Bericht von ‚The Hollywood Reporter‘ auf Instagram und schrieb dazu: „Ich freue mich sehr, meinen neuen Film mit dieser fantastischen Besetzung ankündigen zu dürfen. Kinostart ist Weihnachten 2027. Wir sehen uns im Kino.“ Die Nachricht sorgte bei Fans und Kolleg:innen für Begeisterung. Model Lily Aldridge kommentierte: „Das sind die BESTEN Neuigkeiten überhaupt!“ Schauspielerin Grace Van Dien schrieb: „Die besten Nachrichten des Jahres 2026.“

Mehrere Quellen berichteten, dass es sich bei dem Projekt um eine Weiterentwicklung des zuvor geplanten Films ‚Paris Paramount‘ handelt, den Meyers 2023 für Netflix vorbereitete. Damals waren unter anderem Penélope Cruz, Owen Wilson, Scarlett Johansson und Michael Fassbender im Gespräch, das Projekt wurde jedoch nie realisiert. Im März 2023 erklärte Meyers selbst: „Der Titel lautet ‚PARIS PARAMOUNT‘. Er stammt aus einem Zitat des brillanten Ernst Lubitsch. Der Film handelt von einer Gruppe von Menschen, die einen Film machen, und von der Magie und dem Geheimnis unserer Arbeit.“

Owen Wilson sagte später gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘, dass eine Kinoveröffentlichung immer passender für einen Nancy-Meyers-Film gewesen sei. „Sie liebt Filme einfach“, erklärte er. „Es macht großen Spaß, mit ihr über Bildsprache, Stil und die klassischen Filme zu sprechen, die wir beide lieben.“