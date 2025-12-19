Stars Pete Davidson: Er ist Vater geworden!

Pete Davidson and Elsie Hewitt with Scottie - Instagram - Dec - 2025 - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.12.2025, 09:00 Uhr

Pete Davidson und seine Freundin Elsie Hewitt haben ein kleines Mädchen auf der Welt willkommen geheißen.

Das 29-jährige Model gab am Donnerstag (18. Dezember) auf Instagram die Geburt von Scottie Rose Hewitt Davidson am 12. Dezember bekannt – dem ersten gemeinsamen Kind des Paares.

Hewitt teilte mehrere Fotos, die die Momente nach der Ankunft des Neugeborenen festhielten, darunter sie und der ehemalige ‚Saturday Night Live‘-Darsteller Pete (32) wie sie mit Scottie kuscheln, und ihre ersten Tage als Eltern. Zu den niedlichen Fotos schrieb sie: „Unser perfekter Engel ist am 12.12.2025 zur Welt gekommen: Scottie Rose Hewitt Davidson.“

Der Name des Babys ist eine liebevolle Hommage an Petes verstorbenen Vater Scott Davidson, einen Feuerwehrmann aus New York City, der bei den Terroranschlägen vom 11. September 2001 im Alter von 33 Jahren ums Leben kam. Hewitt erklärte, die Geburt ihres und Davidsons wunderschönen kleinen Wonneproppens sei ihr „bislang bestes Werk“, bevor sie hinzufügte: „Ich bin absolut überflutet von Liebe, Dankbarkeit und Ungläubigkeit.“

Tausende von Hewitts Followern überschütteten den Kommentarbereich des Beitrags mit Glückwünschen.