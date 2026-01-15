Stars Pete Davidson startet Podcast-Serie auf Netflix

Pete Davidson - AVALON - Los Angeles - July - 2025 - The Pickup premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.01.2026, 09:00 Uhr

Der Comedian bringt sein bereits viertes Projekt zu Netflix - es handelt sich um seine Podcast-Reihe.

Pete Davidson bringt eine neue Podcast-Serie zu Netflix.

Der US-Comedian wird einen wöchentlichen Video-Podcast moderieren, der in seinem eigenen Zuhause aufgezeichnet wird. ‚The Pete Davidson Show‘ feiert am 30. Januar Premiere auf Netflix. Pete – der als Cast-Mitglied von ‚Saturday Night Live‘ große Erfolge feierte – erklärte gegenüber ‚Tudum‘: „Netflix war die Heimat eines meines ersten Stand-up-Specials, deshalb fühlte es sich richtig an, den Podcast auch dorthin zu bringen. Es sind einfach ich und meine Freunde, die über alles Mögliche reden. Das wird eine großartige Zeit.“

Die kommende Serie ist Petes vierte Zusammenarbeit mit Netflix. Zuvor hatte er bereits ‚Pete Davidson: Turbo Fonzarelli‘, ‚Pete Davidson: Alive from New York‘ sowie 2022 ‚Pete Davidson Presents: The Best Friends‘ moderiert und kuratiert.

Kürzlich enthüllte der 32-Jährige, dass der starke Fokus auf sein Privatleben für ihn „traumatisch“ gewesen sei. Pete war mit zahlreichen prominenten Frauen liiert, darunter Kim Kardashian, Ariana Grande, Kaia Gerber, Margaret Qualley und Phoebe Dynevor. Allerdings frustrierte es ihn, dass viele Menschen ihn eher wegen seines viel beachteten Liebeslebens kannten als wegen seines komödiantischen Talents.

Pete, der kürzlich mit seiner Freundin Elsie Hewitt sein erstes Kind auf der Welt begrüßte, erzählte in der Sendung ‚The Breakfast Club‘: „Es kam irgendwann zu einem Punkt, an dem ich es wirklich leid war, dass sich meine ganze Karriere nur um mein Privatleben drehte. Das zu erleben, ist irgendwie traumatisch. Nicht um irgendwie jämmerlich zu klingen, aber es ist traumatisch, ständig im eigenen Mist zu leben.“

Zudem habe er es gehasst, von der Öffentlichkeit sexualisiert zu werden. Der Comedy-Star fügte hinzu: „Ich will mich in keiner Weise als Opfer darstellen, mir geht’s gut, aber diese Sexualisierung von mir – wenn das eine Frau wäre, gäbe es dafür einen Protestmarsch … Ernsthaft.“