Stars Pete Doherty: Er wurde aus dem Tourbus geschmissen

The Libertines - Pete Doherty and Carl Barat - Cardiff University AUG 2022 - GETTY BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.12.2024, 09:00 Uhr

Der kontroverse Musiker musste das Fahrzeug aufgrund seiner Hunde verlassen.

Pete Doherty wurde von seinem Libertines-Kollegen aus dem Tourbus geworfen.

Der kontroverse Musiker musste die kürzliche Konzertreihe seiner Band im Fahrzeug der Crew verbringen, da er zuvor darauf bestanden hatte, seine zwei Hunde unbedingt mit auf Reisen nehmen zu müssen. Auch seine Ehefrau Katia de Vidas und die gemeinsame Tochter stiegen pünktlich zur ersten Performance mit dazu. Für Carl Barat wurde das alles letztendlich zu viel, weswegen er Doherty kurzerhand in den Crewbus verbannte. Pete verriet im Gespräch mit ‚NME‘ über den Vorfall: „Natürlich kommt mein Hund Gladys überall mit hin, aber ich habe auch einen anderen Hund. Als er mit mir auf Tour ging wurde ich tatsächlich aus dem Bandbus geschmissen. Ein Baby, eine Ehefrau und zwei Hunde war zu viel, also wurde ich im Crewbus untergebracht. Aber wisst ihr was? Der Crewbus ist ein verdammt cooler Ort!“

Da er seine Hund liebt, will Pete selbstverständlich nur das Beste für sie. Er erzählt weiter: „Ich will meine Hunde nirgendwo, wo sie nicht willkommen sind. Es ist nicht so, als wären sie nicht willkommen. Es ist einfach so, dass Gladys gerne weiß, wo sie ist. Sie schnüffelt nachts herum, um zu sehen, wer im Stockbett liegt, und das war einfach zu viel für Carl.“