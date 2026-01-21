Stars Phil Collins: Alkoholmissbrauch zerstörte seine Nieren

Bang Showbiz | 21.01.2026, 19:30 Uhr

Phil Collins hat offenbart, dass jahrelanger Alkoholkonsum seine Gesundheit nachhaltig geschädigt und insbesondere seine Nieren „kaputtgemacht“ habe.

Der 74-jährige Musiker, der zuletzt mit einer Reihe schwerer gesundheitlicher Probleme zu kämpfen hatte, äußerte sich im Rahmen der Interview-Reihe ‚Phil Collins Eras: In Conversation‘ ungewöhnlich offen über seinen Zustand.

„Es ist eine fortlaufende Sache“, erklärte Collins. „Ich habe eine 24-Stunden-Pflegekraft, die sicherstellt, dass ich meine Medikamente so nehme, wie ich es soll.“ Er schilderte, wie mehrere gesundheitliche Krisen gleichzeitig zusammenkamen: „Ich hatte Probleme mit dem Knie, alles, was schiefgehen konnte, ging schief. Dann bekam ich COVID im Krankenhaus – meine Nieren fingen an, Probleme zu machen, und plötzlich kam alles auf einmal.“

Der Musiker bestätigte, dass sein Alkoholkonsum dabei eine zentrale Rolle spielte. „Ich habe wahrscheinlich zu viel getrunken, und dadurch sind meine Nieren beschädigt worden“, sagte er. Dabei habe er sich selbst nie als exzessiven Trinker wahrgenommen. „Ich war keiner von denen, die die ganze Nacht durchgesoffen haben. Ich habe tagsüber getrunken. Ich war nie betrunken, obwohl ich ein paar Mal hingefallen bin. Aber es hat sich angesammelt – und irgendwann holt es dich ein.“

Collins verbrachte nach eigenen Angaben Monate im Krankenhaus und musste sich unter anderem fünf Knieoperationen unterziehen. „Ich kann wieder laufen, wenn auch mit Unterstützung“, erklärte er. „Krücken oder so etwas – aber ich komme voran.“