Musik Phil Collins deutet Live-Comeback trotz gesundheitlicher Probleme an

Phil Collins - Rock and Roll Hall of Fame - November 2026 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.11.2026, 11:00 Uhr

Phil Collins deutet Live-Comeback trotz gesundheitlicher Probleme an.

Phil Collins kann sich offenbar vorstellen, noch einmal auf die Bühne zurückzukehren.

Der 75-jährige Musiker, der sich nach den letzten Konzerten seiner Band Genesis im Jahr 2022 aus dem Tourgeschäft verabschiedet hatte, schöpft inzwischen neue Hoffnung. Der Gedanke an weitere Auftritte begeistert ihn – auch wenn er dabei wohl nicht mehr selbst am Schlagzeug sitzen wird. Hinter den Kulissen der Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame in Los Angeles sprach Collins am Samstag (14. November) mit der ‚New York Post‘. Dabei verriet er, dass er vor einiger Zeit kaum noch damit gerechnet habe, überhaupt wieder auf Tour gehen zu können. „Irgendwann dachte ich nicht einmal, dass ich überleben würde – geschweige denn, jemals wieder auf Tour gehen könnte“, sagte er. Erst kürzlich habe er mit seinen Kindern über eine mögliche Rückkehr gesprochen. „Alle waren ganz aufgeregt, ich selbst eingeschlossen.“

Der Sänger von Hits wie ‚In the Air Tonight‘ machte allerdings deutlich, dass seine Zeit als Schlagzeuger vermutlich vorbei ist. „Ich glaube, meine Tage am Schlagzeug sind wahrscheinlich gezählt“, erklärte er. Auftritte schloss er dennoch nicht aus: „Es ist durchaus denkbar, dass ich ein paar Konzerte gebe.“ Bei den letzten Genesis-Shows 2022 hatte Collins bereits im Sitzen gesungen, während sein Sohn Nic den Schlagzeugpart übernahm. Auch für mögliche künftige Konzerte könnte er sich Unterstützung vorstellen.

Vor einer Rückkehr auf die Bühne möchte Collins offenbar auch wieder kreativ werden. Er würde gerne ins Studio gehen, um neue Songs zu schreiben. „Ich möchte einfach ein bisschen Spaß haben und Musik machen, von der ich hoffe, dass sie gut genug ist, damit die Menschen sie hören und genießen können“, sagte er. Das Vorhaben sei noch in Arbeit. „Die Tür ist nicht geschlossen.“ Wie sehr ihn der Verlust seiner körperlichen Fähigkeiten belastet, hatte der Musiker bereits in einem Gespräch mit Zoe Ball für die BBC-Zwei-Sendung ‚Phil Collins: Eras – In Conversation‘ angedeutet. Jahrzehntelang war das Schlagzeug ein zentraler Bestandteil seines Lebens. Dass er nicht mehr spielen könne, müsse er erst noch verarbeiten. „Ich habe mein ganzes Leben lang Schlagzeug gespielt. Plötzlich dazu nicht mehr in der Lage zu sein, ist ein Schock“, sagte Collins. Ein Comeback am Schlagzeug wollte er damals dennoch nicht endgültig ausschließen. Sollte sich sein Gesundheitszustand so weit verbessern, dass er die Sticks wieder halten könne, würde er es versuchen. „Wenn ich nicht mehr so gut spielen kann wie früher, würde ich lieber entspannen und gar nichts machen. Aber wenn ich eines Tages aufwache und wieder ein Paar Drumsticks halten kann, dann werde ich es versuchen.“ Zugleich fügte er scherzhaft hinzu: „Ich habe wohl einfach meine Flugmeilen aufgebraucht.“