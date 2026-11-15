Musik Phil Collins weint bei Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame

Phil Collins - September 2021 - Avalon - Genesis Concert BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.11.2026, 13:00 Uhr

Phil Collins weint bei der Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame.

Große Emotionen bei Phil Collins: Der britische Musiker ist am Samstag (14. November) als Solokünstler in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen worden.

Bei der feierlichen Zeremonie in Los Angeles kämpfte der 75-Jährige mit den Tränen. Aufgrund seiner anhaltenden gesundheitlichen Probleme konnte er zwar nicht selbst auftreten, machte seinen Fans aber eine vielversprechende Ansage: „Ihr habt noch nicht das letzte Wort von mir gehört. Das verspreche ich euch.“ Für Collins war es bereits die zweite Aufnahme in die Ruhmeshalle. Schon 2010 wurde er gemeinsam mit seiner früheren Band Genesis geehrt. Bei seiner Rede im Peacock Theater zeigte sich der Sänger und Schlagzeuger sichtlich bewegt. Zugleich wollte er offenbar verhindern, dass sich seine Anhänger zu große Sorgen um seinen Gesundheitszustand machen. „Es ist wirklich nicht so schlimm, wie es vielleicht aussieht“, versicherte er.

Collins blickte auch auf seine musikalischen Anfänge zurück. Schon als Kind habe er unbedingt Schlagzeug spielen wollen. Alles, was danach gekommen sei, habe sich eher zufällig ergeben. „Ich bin damit aufgewachsen, Schlagzeuger werden zu wollen. Alles andere war ein glücklicher Zufall“, erklärte er. Besonders emotional wurde es, als der Musiker seiner Assistentin dankte. Sie habe maßgeblich dazu beigetragen, dass er heute noch am Leben sei. Sie habe ihn darauf aufmerksam gemacht, dass sein damaliger Lebensstil seiner Gesundheit schade, und ihm gezeigt, was er ändern müsse. Inzwischen gehe es ihm wieder deutlich besser. „Ich meine es ernst, wenn ich sage, dass ich ohne sie heute nicht hier wäre. Ich läge sechs Fuß unter der Erde in einem Sarg“, sagte Collins.

Auch seinem langjährigen Manager Tony Smith, Ahmet und Nesuhi Ertegun von Atlantic Records sowie Richard Branson, dem Gründer von Virgin Records, widmete er dankbare Worte. Sie hätten ihn früh unterstützt und sein musikalisches Potenzial erkannt. Darüber hinaus bedankte er sich bei seinen drei Ex-Frauen, die ihn über die Jahre geliebt und ihm fünf wunderbare Kinder geschenkt hätten. Zum Abschluss seiner Rede würdigte Collins zwei weitere Musiklegenden, mit denen er bereits gemeinsam aufgetreten ist: Eric Clapton und Robert Plant. „Diese Männer waren Helden für mich“, erklärte er.

Die Laudatio auf den Musiker hielt Travis Barker, Schlagzeuger der Band Blink-182. Er hob insbesondere den Einfluss von Collins auf die Musikgeschichte hervor. Der Drum-Sound von ‚In the Air Tonight‘ habe ihn bei der ersten Begegnung regelrecht umgehauen und den Klang des Schlagzeugs in den Achtzigerjahren entscheidend geprägt. Auch heute sei der Einfluss des Briten noch deutlich hörbar. „Er war nicht nur in beiden Bereichen erfolgreich, sondern gehörte in beiden zu den Besten“, betonte Barker mit Blick auf Collins‘ parallele Karrieren bei Genesis und als Solokünstler. Anschließend setzte Barker sich selbst ans Schlagzeug, während Schauspielerin und Sängerin Cynthia Erivo den Collins-Klassiker ‚In the Air Tonight‘ interpretierte.