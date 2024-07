Für nur 21 Euro die Nacht Philipp Lahm vermietet seine Villa am Tegernsee

Philipp Lahm auf seinem Sofa in seiner Villa am Tegernsee. (dr/spot)

SpotOn News | 25.07.2024, 12:13 Uhr

Die Welt zu Gast bei Freunden, zwei Fans zu Gast bei Philipp Lahm: Die Fußball-Ikone vermietet für eine Nacht via Airbnb seine Villa am bayerischen Tegernsee. Für nur 21 Euro gibt es obendrein sogar noch Eintrittskarten für die Allianz Arena.

Der ehemalige Fußball-Star Philipp Lahm (40) vermietet seine Traumvilla am bayerischen Tegernsee über die Online-Plattform Airbnb. Zwei Gäste haben die einmalige Chance, die Nacht vom 18. auf den 19. Oktober 2024 im Haus des Weltmeisters von 2014 zu verbringen. Kostenpunkt: 21 Euro als Reminiszenz an seine ehemalige Rückennummer beim FC Bayern München.

"Ich freue mich sehr, die Türen unseres Hauses am Tegernsee zu öffnen und Gäste einzuladen, diesen besonderen Ort zu erleben, an dem wir gerne Zeit mit Familie und Freunden verbringen", kommentiert der Ex-Bayern-Star Lahm seine außergewöhnliche Offerte. Er könne es kaum erwarten, die gemütliche Atmosphäre seines Hauses zu teilen und seinen Gästen eine einzigartige Erfahrung zu bieten, so der gebürtige Münchener weiter.

Nach der Nacht in Philipp Lahms Haus geht es ins Stadion

Die Gäste werden persönlich von Philipp Lahm bei ihrer Ankunft begrüßt und erhalten als besonderes Andenken auch noch zwei von ihm signierte Trikots obendrauf. Ein professioneller Koch wird zudem ein bayerisch-inspiriertes Abendessen am Tag der Anreise vorbereiten. Nach dem Check-out am folgenden Tag geht es für die Gäste des EM-Turnierdirektors in die Allianz Arena zum Bundesliga-Spiel des Rekordmeisters FC Bayern München gegen den VfB Stuttgart.

Am 7. August 2024 wird um 18 Uhr unter airbnb.com/philipplahm die Buchungsmöglichkeit freigeschaltet und Fußballfans können dort ihre Anfrage hinterlassen. Minimale Einschränkung für das Rundum-Sorglos-Paket von Philipp Lahm: Für die Anreise zum und vom Tegernsee sowie zum und vom Stadion in München sind die Gäste selbst verantwortlich.

Die Vermietungsplattform Airbnb hat bereits mehrfach auf kreative Werbeaktionen gesetzt. Beispielsweise bot sie im letzten Sommer in Kalifornien kurzzeitig das "Barbie's Malibu Dreamhouse" an – eine luxuriöse, pinke Villa im "Barbie"-Stil, passend zum Kinostart des Films.