Film Phoebe Dynevors neuer Film verliert Kinostart

Phoebe Dynevor - February 2024 - Famous - BAFTA Film Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.01.2026, 10:33 Uhr

Der neue Streifen des 'Bridgerton'-Stars wird jetzt doch nicht am 1. August im Kino veröffentlicht.

Phoebe Dynevors neuer Film hat seinen Kinostart eingebüßt.

Der unbetitelte Film – zuvor unter dem Titel ‚Shiver‘ bekannt – von Regisseur Tommy Wirkola soll nun später in diesem Jahr auf Netflix Premiere feiern, nachdem Sony Pictures den geplanten Kinostart gestrichen hat. Der Film, in dem auch Whitney Peak und Djimon Hounsou zu sehen sind und bei dem Adam McKay und Kevin Messick als Produzenten fungieren, hätte ursprünglich am 1. August 2025 in die Kinos kommen sollen.

Danach wurde der Start auf den 3. Juli 2026 verschoben, bevor er schließlich komplett gestrichen wurde. Netflix hat eine First-Look-Vereinbarung mit Sony Pictures für alle direkten Streaming-Titel des Studios.

Adam McKay sagte gegenüber ‚Deadline‘: „Wir könnten nicht aufgeregter sein, wieder mit all unseren Freunden bei Netflix an diesem Film zu arbeiten. Unsere Zusammenarbeit bei ‚Don’t Look Up‘ war großartig, und wir freuen uns darauf, mit ihnen eine besondere Streaming-Premiere im Jahr 2026 zu gestalten.“ Details zur Handlung des Films sind bisher geheim, bekannt ist jedoch, dass es sich um einen Hai-Thriller handelt, der von Wirkola geschrieben wurde.

Dynevor äußerte zuvor, dass es „nicht viele Rollen“ für Schauspielerinnen in ihrer Altersklasse gebe. Gegenüber der Zeitung ‚London Evening Standard‘ erzählte die 30-Jährige: „Ich habe in letzter Zeit einige großartige Drehbücher gelesen. Und ja, ich sollte das wahrscheinlich nicht sagen, aber es gibt immer noch nicht viele Rollen. Es gibt so viel Platz für männliche Schauspieler … es gibt so viele von ihnen, und sie sind alle großartig.“ Die ‚Bridgerton‘-Darstellerin klagte: „Aber wenn ich an Schauspielerinnen in meinem Alter denke … da gäbe es viel mehr Möglichkeiten, und trotzdem gibt es immer noch nicht genug Raum für uns.“