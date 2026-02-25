Stars Pietro Lombardi träumt von Teilnahme in dieser TV-Show

Pietro Lombardi at The Great Fight Night in Cologne April 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.02.2026, 14:00 Uhr

Der Ex-DSDS-Sieger hat ein bestimmtes TV-Format ins Auge gefasst.

Pietro Lombardi würde gerne an einer bestimmten Musiksendung teilnehmen.

Der Sänger wurde durch den Gewinn der Castingshow ‚Deutschland sucht den Superstar‘ 2011 berühmt. Nun ist er Feuer und Flamme für ein weiteres TV-Format: Er wäre gerne Kandidat in der VOX-Show ‚Sing meinen Song – Das Tauschkonzert‘. In seiner Instagram-Story gestand Pietro: „Das ist mein größter Traum gewesen, ‚Sing meinen Song‘ mitzumachen, aber… vielleicht irgendwann mal.“

Bis es mit seiner eigenen Teilnahme klappt, kann der 33-Jährige seinen guten Freund Giovanni Zarrella vor dem Bildschirm unterstützen. Der italienische Musiker wird in der kommenden Staffel zu sehen sein. „Ich freue mich extrem für ihn“, betonte Pietro. Neidisch ist er also nicht auf seinen Kumpel. Der ‚Phänomenal‘-Interpret glaube, dass Giovanni das „sehr, sehr gut machen“ wird. „Beziehungsweise weiß ich das“, fügte er lachend hinzu.

Inzwischen sind alle Künstler der 13. Staffel von ‚Sing meinen Song‘ bekannt. Die Fans dürfen sich unter anderem auf ein Wiedersehen mit Mark Forster freuen. Auch Der Graf von Unheilig und Frida-Gold-Sängerin Alina Süggeler sind mit von der Partie. Daneben mischen Ina Bredehorn alias Deine Cousine und der Schlager-Rapper Tream mit.

Kürzlich sorgte Pietro Lombardi mit einem pikanten Instagram-Post für Aufsehen. Der ehemalige DSDS-Juror teilte ein Selfie in seiner Story und schrieb: „Loyalität gegeben. Realität zurückbekommen. Willkommen im echten Leben. Manche wählen Reichweite über Loyalität.“ Gegen wen sich seine öffentliche Abrechnung richtete, gab er nicht preis.