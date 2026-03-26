Stars Bushido: Früher kritisiert, jetzt Juror bei ‚DSDS‘

Rapper Bushido at Bundestag June 2012 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.03.2026, 14:00 Uhr

Ab dem 4. April wird Bushido zusammen mit Dieter Bohlen in der Jury von ‚Deutschland sucht den Superstar‘ sitzen.

Lange Zeit schien eine Teilnahme für den 47-jährigen Musiker ausgeschlossen, da er die Castingshow früher hart kritisierte und in seinem 2014 veröffentlichten Album ‚Sonny Black‘ provokante Texte über die Jury veröffentlichte. Damals war insbesondere der Konflikt mit Jury-Mitglied Kay ausschlaggebend, der seine Kritik stark beeinflusste.

Inzwischen betrachtet Bushido die Situation wesentlich gelassener. Auf Instagram erklärte er: „Gerade im Rap ist man immer schnell dabei, irgendwelche Sachen zu sagen.“ Er betonte, dass sein Musikstil immer auch ein Ventil war, um Konflikte auszudrücken, und dass er heute seine früheren Songs gut einordnen könne. Rückblickend sieht er die vergangenen Jahre als prägende Erfahrung und fügt hinzu:“„Zeiten ändern sich und vor allem Zeiten ändern dich.“ Für ihn ist es daher heute kein Problem, in der Jury zu sitzen.

Die neue Staffel von DSDS umfasst zehn Folgen, darunter drei Live-Shows in Köln, und startet am 4. April 2026 auf RTL.