Musik Pink widmet Rock-and-Roll-Hall-of-Fame-Nominierung den ‚Außenseitern und Underdogs‘

Pink - BST Hyde Park 2023 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.02.2026, 19:00 Uhr

Pink hat ihre Nominierung für die Rock and Roll Hall of Fame den „Außenseitern und Underdogs“ gewidmet.

Die ‚So What‘-Hitmacherin (45) hat die Chance, in die Class of 2026 aufgenommen zu werden – neben Künstlern wie Oasis, Mariah Carey, Phil Collins, Shakira und Lauryn Hill, die ebenfalls für die Aufnahme in das legendäre Musikmuseum in Cleveland im Rennen sind.

Als Reaktion auf die Nominierung schrieb Pink auf Instagram: „Rock and Roll Hall of Fame nominee. Wie ist das möglich?! Schaut, was wir zusammen geschafft haben, ihr Lieben!“ Sie sagt zwar weiter, dass sie nie wirklich in eine Schublade gepasst habe und ihr ganzes Auftreten immer genau darauf hinauslief, einzigartig zu sein. Trotzdem freut sie sich über diese Ehre, die sie mit ihren Fans teilt. „Diese Nominierung gehört nicht mir; sie gehört uns. Sie ist für jeden von uns, der sich jemals wie ein Außenseiter oder Underdog gefühlt hat und in dieser Musik etwas gefunden hat, das ihm das Gefühl gegeben hat, weniger allein zu sein.“

Auf dem diesjährigen Stimmzettel stehen außerdem The Black Crowes, Jeff Buckley, Melissa Etheridge, Billy Idol, INXS, Iron Maiden, Joy Division/New Order, New Edition, Sade, Luther Vandross und Wu-Tang Clan. Die endgültige Liste der aufgenommenen Künstler wird im April bestätigt, zusammen mit den Empfängern der Preise für Musical Influence, Musical Excellence und den Ahmet-Ertegun-Award.

Rock-Hall-Vorsitzender John Sykes sagte, die Nominierten für 2026 spiegelten die fortlaufende Entwicklung des Genres wider. Er erklärte: „Diese vielfältige Liste talentierter Nominierter würdigt die sich ständig wandelnden Gesichter und Klänge des Rock ’n’ Roll und seinen anhaltenden Einfluss auf die Jugendkultur. Die Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame ist die höchste Auszeichnung der Musik, und wir freuen uns darauf, die Class of 2026 in diesem Herbst zu feiern.“