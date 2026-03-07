Musik Pinks Konzerte in Mexiko-Stadt abgesagt

Pink singer, Alecia Moore - June 2023 - Summer Carnival tour - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.03.2026, 14:05 Uhr

Pinks Konzerte in Mexiko-Stadt wurden abgesagt.

Die Konzerte von Pink in Mexiko-Stadt wurden abgesagt.

Die 46-jährige Sängerin sollte am 26. und 27. April im Estadio GNP Seguros in Mexiko auftreten, doch beide Shows wurden aufgrund von Ereignissen „außerhalb der Kontrolle der Künstlerin“ gestrichen. Der Veranstalter Ocesa schrieb auf X: „PINK – WICHTIGE MITTEILUNG. Wir bedauern, der Öffentlichkeit in Mexiko-Stadt mitteilen zu müssen, dass aufgrund von Komplikationen infolge eines unvorhergesehenen Ereignisses, das die Logistik der Veranstaltung betrifft und außerhalb der Kontrolle der Künstlerin, des Veranstalters und der Veranstaltungsstätte liegt, die für den 26. und 27. April im Estadio GNP Seguros geplanten Konzerte von PINK nicht stattfinden werden.“ Man verstehe die Vorfreude auf diese Konzerte und danke den Fans sehr für ihr Verständnis. Ticketinhaber sollen alsbald eine vollständige Rückerstattung erhalten. Auch Konzerte der Sängerin Carolina Ross und des Rappers Lucho SSJ wurden abgesagt. Ocesa erklärte jedoch gegenüber ‚Billboard Español‘, dass die Absagen nicht miteinander zusammenhängen.

Bereits 2024 entschuldigte sich Pink in den sozialen Medien emotional bei ihren Fans, nachdem sie die letzten vier Shows ihrer Tour aufgrund von Verletzungen absagen musste. Sie erklärte, dass sie mit einem gerissenen Bizeps sowie zwei gerissenen Menisken aufgetreten sei und schließlich aufgrund dieser Verletzungen aufhören musste zu performen. Auf Facebook schrieb sie: „Das ist ein Liebesbrief und eine Entschuldigung an alle, die Tickets für die Shows hatten, die ich abgesagt habe. Ihr verdient es, gesehen, anerkannt und umsorgt zu werden. Ich versuche immer, ehrlich und transparent zu sein, also sage ich es einfach. Natürlich werden vollständige Rückerstattungen gewährt. Und wisst bitte, dass ich wirklich alles in meiner Macht Stehende getan habe, um jede Stadt zu erreichen, für die ich zugesagt hatte.“ Sie versuche immer, ihre Verpflichtungen „zu tausend Prozent“ einzuhalten. Meistens gelinge ihr das auch, schrieb Pink weiter und betonte: „Aber das hilft natürlich nicht viel, wenn jemand gerade enttäuscht von mir ist. Es tut mir wirklich leid. Ich hoffe, ich kann das eines Tages wieder gutmachen. Und ich danke euch, dass ihr eure Zeit mit mir verbringen wolltet.“