Musik Pitbull-Fans planen Guinness-Weltrekordversuch bei BST Hyde Park

Bang Showbiz | 17.02.2026, 20:30 Uhr

‚American Express presents BST Hyde Park‘ hat einen der ungewöhnlichsten Weltrekordversuche in der Geschichte des Festivals angekündigt.

Wenn Pitbull am 10. Juli als Headliner auftritt, sollen Fans gemeinsam versuchen, den Guinness-Weltrekord für die größte Menschenmenge mit Glatzen-Kappen aufzustellen. Die Idee stammt von BBC-Radio-1-Moderator Greg James, der die Challenge live in seiner Sendung vorschlug. Pitbull reagierte begeistert.

Er sagte: „Guinness Book of World Records, macht euch bereit für all die Bald-E’s, die am 10. Juli im Hyde Park am Start sein werden. Jedes Mal, wenn du diese Glatzenkappe aufsetzt, weißt du, dass du die Zeit deines Lebens haben wirst. Wir schätzen die Liebe, das Engagement und die Unterstützung. Vor allem wollen wir einfach Danke sagen. Dale!“

Der Rekordversuch baut auf einem Fan-Trend auf: Bei jüngsten Konzerten in der Londoner O2-Arena kamen tausende Fans mit Glatzenkappen, inspiriert von Pitbulls Look. Festivalverantwortliche erklärten, dass ein offizieller Guinness-Juror den Versuch überwachen wird. Teilnehmer müssen die Kappen korrekt tragen und sich mindestens eine Minute lang gleichzeitig versammeln. Darcey Jackson von AEG Presents sagte: „Wir freuen uns riesig, bei Pitbulls Show in BST Hyde Park einen [Mr] world [wide]-Rekordversuch auszurichten. Wir haben schon einige Weltrekorde gebrochen, aber das wird wirklich die Zeit unseres Lebens. Kommt alle – kommt kahl!“

Auch weitere Acts sind angekündigt: Pitbull wird unter anderem gemeinsam mit Kesha auftreten. Außerdem stehen in diesem Jahr Headliner-Shows von Garth Brooks, Lewis Capaldi, Maroon 5 und Mumford Sons auf dem Programm.