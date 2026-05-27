Musik Pitbull sucht Freiwillige für Guinness-Weltrekordversuch mit Glatzkappen beim BST Hyde Park

Pitbull The O2 BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.05.2026, 18:00 Uhr

Pitbull sucht Freiwillige für Guinness-Weltrekordversuch mit Glatzkappen beim BST Hyde Park.

Pitbull sucht Freiwillige, die bei seinem offiziellen Guinness-Weltrekordversuch für die größte Versammlung von Menschen mit Glatzkappen beim Festival American Express presents BST Hyde Park helfen sollen.

Der ‚Fireball‘-Interpret steht am 10. Juli beim Londoner Festival als Headliner auf der Bühne und sucht Helfer, die die Glatzkappen zählen. In einem gemeinsamen Instagram-Post von Pitbull und dem Festival hieß es: „Falls ihr es verpasst habt: Wir versuchen gemeinsam mit Mr. Worldwide, @pitbull, einen Guinness-Weltrekord aufzustellen – und wir brauchen ein Team legendärer Freiwilliger, um das Ganze offiziell zu machen.

Eure Mission (wenn ihr sie annehmt): Zählt die glänzenden Köpfe der Bald-E’s im Publikum und helft uns dabei, Geschichte zu schreiben.“

Die Idee entstand ursprünglich in der Radiosendung ‚BBC Radio 1 Breakfast‘, wo Moderator Greg James die Fans dazu aufrief, den Rekordversuch zu starten, sobald Pitbulls Hyde-Park-Auftritt angekündigt worden war. Später meldete sich Pitbull persönlich beim DJ und erklärte, dass er den Plan voll unterstütze: „Guinness Book of World Records – macht euch bereit für all die Bald-E’s, die am 10. Juli im Hyde Park abliefern werden. Jedes Mal, wenn ihr diese Glatzkappe aufsetzt, wisst ihr, dass ihr die Zeit eures Lebens haben werdet … danke. Dale!“

Der Rekordversuch folgt auf einen Trend bei Pitbulls jüngsten Konzerten, darunter seine ausverkauften Shows in der The O2 Arena in London, bei denen tausende Fans als Tribut an seinen typischen Look mit Glatzkappen erschienen. Die Fanbewegung, bekannt als „The Bald-E’s“, verbreitete sich während seiner ‚I’m Back‘-Tour. Ein offizieller Guinness-World-Records-Schiedsrichter wird den Versuch überwachen. Teilnehmer müssen eine Glatzkappe korrekt tragen, wobei die Haare vollständig darunter versteckt sein müssen. Außerdem müssen sich alle Teilnehmer mindestens eine Minute lang gleichzeitig versammeln, damit der Rekord anerkannt wird.