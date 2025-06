Stars Pixie Lott: Die Musikerin ist mit ihrem zweiten Kind schwanger

Bang Showbiz | 02.06.2025, 09:00 Uhr

Pixie Lott ist mit ihrem zweiten Kind schwanger.

Die 34-jährige Popsängerin ist seit 2022 mit dem Model Oliver Cheshire (36) verheiratet und hat bereits den 20 Monate alten Albert mit ihm. Nun verriet sie aber während ihres Sets auf dem Mighty Hoopla Festival in London am Sonntag (1. Juni), dass sie wieder schwanger ist. Sie sagte der Menge im Brockwell Park: „Ich bekomme noch ein Baby!“

Die ‚Mama Do‘-Hitmacherin meldete sich später auch auf ihren sozialen Medien, um ihren fast 750.000 Followern die Nachricht zu bestätigen. Während sie ihren Bauch entblößte, sang sie zu einem weiteren ihrer Lieder mit, der den Text enthielt: „I’m over caring what the weirdos think of me, leave it all behind, it’s a projection of their unsafeities, I just cut the ties, I’m a mother, of another.“ Auf Deutsch bedeutet das so viel wie: „Ich kümmere mich nicht mehr darum, was die Verrückten von mir denken, lasse alles hinter mir, es ist eine Projektion ihrer Unsicherheiten, ich kappe nur die Verbindungen, ich bin eine Mutter, von einem anderen.“

Nach der Geburt ihres ersten Kindes sagte Pixie, dass eine Familie etwas war, das sie und ihr Mann „schon immer wollten“ und dachten, dass alles „Sinn machte“, sobald sie den Bund fürs Leben geschlossen hatten. Pixie sagte der ‚Vogue‘: „Oliver und ich sind beide große Familienmenschen, also wollten wir schon immer unsere eigene haben. Als wir die Hochzeit hatten, machte es einfach Sinn. Als wir am 6. Juni unseren ersten Jahrestag feierten, näherte ich mich der 28-Wochen-Marke und wir sind einfach sehr glücklich, dass alles klappt.“