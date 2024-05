Gerüchte um TV-Special Plant Céline Dion ein Abschiedskonzert?

Céline Dion soll trotz ihrer schweren Erkrankung hart dafür arbeiten, noch einmal auf der Bühne stehen zu können. (ae/spot)

SpotOn News | 27.05.2024, 14:39 Uhr

Céline Dion möchte trotz ihrer Erkrankung auf die Bühne zurückkehren. Die Sängerin plant angeblich im Rahmen eines TV-Specials ein letztes Mal aufzutreten.

Obwohl Sängerin Céline Dion (65) an dem Stiff-Person-Syndrom leidet, blickt sie hoffnungsvoll in ihre Zukunft. Wie die britische Zeitung "The Sun" erfahren haben will, plant die Sängerin, im Rahmen eines TV-Specials noch ein letztes Mal aufzutreten.

"Céline gibt ihren Wunsch, wieder zu singen, nicht auf"

Bei der Sängerin wurde 2022 das seltene Syndrom diagnostiziert, das zu Muskelverhärtungen und -krämpfen führt. Dennoch soll sie unermüdlich an ihrer Stimme arbeiten, um trotz ihres Kampfes gegen die neurologische Autoimmunerkrankung wieder singen zu können. So gehe sie täglich mit verschiedenen Therapien gegen ihre Muskelerkrankung an und hoffe darauf, dass die Forschung bald ein Mittel gegen die Krankheit findet.

"The Sun" zitierte eine Quelle mit den Worten: "Céline gibt ihren Wunsch, wieder zu singen, nicht auf. Sie arbeitet seit über sechs Monaten mit Stimmtrainern, Bandmitgliedern und Spezialisten. Sie glaubt, dass sie einen Konzertfilm veröffentlichen könnte, in dem sie ihre größten Hits spielt." Noch vor einem Jahr musste Dion die restlichen Termine ihrer "Courage World Tour" absagen. Damals teilte sie mit, dass sie "nicht beantworten" könne, ob sie jemals wieder zurückkehren könne.

Video News

Im März 2024 hatte sie dann aber bei Instagram erklärt, fest entschlossen zu sein, "eines Tages wieder auf der Bühne zu stehen und ein so normales Leben wie möglich zu führen". Kurz zuvor überraschte sie im Februar, als sie die Grammy-Verleihung besuchte. Erstmals seit der Bekanntgabe ihrer Erkrankung im Dezember 2022 zeigte sich die selbst fünffache Grammy-Gewinnerin wieder in der Öffentlichkeit. Unter tosendem Applaus und Standing Ovations überreichte Dion den Grammy für das beste Album des Jahres an die Popsängerin Taylor Swift (34).

Ihre Doku erscheint am 25. Juni

Ihre gesundheitlichen Probleme werden in der Doku "I Am: Celine Dion" gezeigt, die ab dem 25. Juni auf Amazon Prime Video verfügbar sein soll. In einer Pressemitteilung hieß es, dass der Film auch "ein Liebesbrief an ihre Fans" sei. Ein kürzlich erschienener Trailer zeigt bewegende Momente. Sie sei bisher nicht bereit gewesen, über ihr Schicksal zu sprechen. "Aber jetzt bin ich bereit", sagt der Weltstar in dem rund zweiminütigen Clip. Und weiter betont sie mit Blick auf ihre versagende Stimme: "Ich brauche mein Instrument." Doch die Krankheit beeinträchtigt ihre Stimme, und auch das Laufen fällt ihr schwer. Neben den körperlichen Problemen vermisst die Sängerin aber auch ihre Fans: "Wissen Sie, es ist nicht schwierig, eine Show zu machen. Es ist schwierig, eine Show abzusagen."