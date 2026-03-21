Stars ‚Plötzlich fehlt ein Mensch‘: Laura Maria Rypa teilt traurige Zeilen auf Instagram

Laura Maria Rypa - Pietro Lombardi - Avalon - November 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.03.2026, 11:00 Uhr

Die Influencerin hat offenbar einen geliebten Menschen verloren. Auf Instagram teilte sie bewegende Worte.

Laura Maria Rypa scheint um einen geliebten Menschen zu trauern.

Der Influencerin folgen rund 943.000 Nutzer auf Instagram. Erst kürzlich zeigte Laura Einblicke in ihren Urlaub auf Mauritius. Dass sie diesen mit ihrem Ex-Verlobten Pietro Lombardi und ihrem ältesten Sohn verbrachte, sorgte für viel Aufsehen. Nun meldete sich die 30-Jährige mit einem traurigen Post in ihrer Instagram-Story.

Vor einem schwarzen Hintergrund schrieb sie: „Heute habe ich wieder gespürt, wie zerbrechlich das Leben ist. Wie schnell alles still werden kann. Wie plötzlich ein Mensch fehlt, der eben noch da war. Und wie wenig wir darauf vorbereitet sind, dass ein ’später‘ vielleicht nie kommt.“ Diese bewegenden Zeilen lassen vermuten, dass Laura gerade mit einem schlimmen Verlust zu kämpfen hat.

Die zweifache Mutter fügte hinzu, dass die meisten Menschen so leben würden, „als hätten wir unendlich Zeit“. Doch die Wahrheit sei deutlich nüchterner. „Es gibt kein Versprechen auf morgen. Jeder Tag, den wir haben, ist ein Geschenk. Jeder Moment eine Chance. Zu lieben. Zu verzeihen. Loszulassen, was uns schwer macht. Und festzuhalten, was uns wirklich guttut“, erklärte Laura.

Sie habe erkannt, wie wichtig es sei, nicht „auf den richtigen Zeitpunkt“ zu warten. „Sag, was du fühlst. Zeig, was dir wichtig ist“, ergänzte die blonde Schönheit. Ansonsten werde aus einem „Ich mache das später“ ein „Ich hätte es tun sollen“. Doch das Leben sei begrenzt, so Laura. „Also leb. Nicht irgendwann. Sondern jetzt“, schloss sie ihre emotionale Botschaft. Unter dem Post setzte sie ein Kerzen- und Tauben-Emoji sowie ein Herz mit Verband – Symbole, die für Trauer, Abschied und Heilung stehen.