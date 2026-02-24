Stars Polizei findet ‚keine Beweise‘, dass Verdächtiger vor dem Verschwinden Nancy Guthries Haus aufsuchte

Savannah Guthrie June 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.02.2026, 11:00 Uhr

Sheriff Chris Nanos aus dem Pima County hat ein Update zu den Ermittlungen im Fall des Verschwindens von Nancy, der Mutter von Savannah Guthrie, gegeben.

Die Polizei hat „keine Beweise“ dafür gefunden, dass der Verdächtige Nancy Guthries Haus vor dem Tag ihres Verschwindens besucht hat.

Die 84-jährige Mutter der ‚Today‘-Moderatorin Savannah Guthrie wird seit dem 1. Februar nahe ihres Hauses in Tucson, Arizona, vermisst. Sheriff Chris Nanos aus dem Pima County wies Berichte zurück, wonach ein maskierter Mann, der auf Aufnahmen einer Türklingelkamera zu sehen ist, bereits früher am Haus gesichtet worden sei.

Nanos erklärte gegenüber ‚People‘: „Es gibt keine Beweise, die das stützen … und auch keine Beweise dafür, dass alles am selben Tag passiert ist. Das ist bestenfalls spekulativ und weiterhin Teil einer laufenden Untersuchung.“ Allerdings räumte Nanos ein, dass der maskierte Verdächtige möglicherweise an einem anderen Tag zurückgekehrt sein könnte.

Auf einem der vom FBI am 10. Februar veröffentlichten Clips und Fotos sei er ohne Rucksack oder Waffe zu sehen. „Es könnte zutreffen. Wir haben nur keine Beweise dafür, wann die einzelnen Bilder aufgenommen wurden“, ergänzte der Sheriff. „Es gibt weder Datum noch Zeitstempel, und wir untersuchen das weiterhin.“

In einer separaten Mitteilung betonte die Polizei erneut, dass „Schlussfolgerungen auf überprüfbaren Beweisen“ basieren müssen – und nicht auf Spekulationen. Das Sheriff’s Department des Pima County erklärte: „Uns ist bewusst, dass die zuvor veröffentlichten Türklingelbilder einen Verdächtigen in unterschiedlichen Kleidungszuständen zeigen, darunter mit und ohne Rucksack. Mit diesen Bildern sind weder Datum noch Uhrzeit verknüpft. Daher sind Behauptungen, die Fotos seien an verschiedenen Tagen aufgenommen worden, rein spekulativ.“ Spekulationen ohne faktische Grundlage würden den Ermittlungsprozess nicht voranbringen.