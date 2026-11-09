Stars Polizeieinsatz bei Halloween-Party von Jamie Foxx: Mann am Hals verletzt

Jamie Foxx - MAY 2025 - AVALON - Netflix Is A Joke Presents FYSEE LA Comedy Night BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.11.2026, 11:00 Uhr

Bei Halloween-Party von Jamie Foxx kam es zu einem Polizeieinsatz.

Schock bei der alljährlichen Halloween-Feier von Jamie Foxx: Auf dem Anwesen des Hollywoodstars in Thousand Oaks im US-Bundesstaat Kalifornien ist es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen.

Ein Mann wurde dabei mit einem Messer am Hals verletzt. Polizei und Rettungskräfte rückten an, ein Verdächtiger wurde festgenommen. Die eigentlich ausgelassene Veranstaltung nahm damit ein abruptes Ende. Wie das US-Portal ‚TMZ‘ berichtet, ereignete sich der Vorfall am Samstag (7. November 2026). Demnach wurde ein Mann mit einer Stichverletzung am Hals von Sanitätern versorgt. Die Verletzung soll oberflächlich gewesen sein. Ein männlicher Tatverdächtiger wurde wegen des Verdachts auf Körperverletzung mit einer gefährlichen Waffe festgenommen.

Aufnahmen, die im Internet veröffentlicht wurden, zeigen mehrere Menschen mit Handschellen. Gleichzeitig wurden offenbar Hunderte Gäste aufgefordert, das Gelände zu verlassen. Pikant: Auf einem Schild am Eingang wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass weder echte noch täuschend echt aussehende Waffen auf der Kostümparty erlaubt seien. Ob Jamie Foxx zum Zeitpunkt des Vorfalls selbst auf seinem Anwesen war, ist bislang nicht bekannt. Seine Tochter Anelise Bishop (18) ist maßgeblich an der Organisation der Veranstaltung beteiligt.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Halloween-Veranstaltung des 58-jährigen Schauspielers von einem Zwischenfall überschattet wird. Schon im vergangenen Jahr musste Foxx eingreifen, als während eines Auftritts der Rapperin GloRilla eine Person eine Flasche in Richtung Bühne warf. In einem Video, das anschließend im Netz kursierte, war der sichtlich aufgebrachte Gastgeber zu hören. „Warum würdest du so etwas machen? Warum wirfst du etwas auf die Bühne? Das hier ist kostenlos“, rief er in Richtung des Publikums. Weiter machte er seinem Ärger Luft: „Ihr habt so etwas nicht verdient. Das ist wirklich enttäuschend. Ich liebe euch, aber ich hasse denjenigen, der dafür verantwortlich ist.“ GloRilla setzte ihren Auftritt schließlich fort und beendete ihre Show. Anschließend lobte Foxx vor allem den Einsatz seiner Tochter bei der Organisation des Events. Neben GloRilla waren unter anderem Tyga und Leon Thomas aufgetreten. Auf Instagram bezeichnete er die Veranstaltung als außergewöhnlich und schrieb, Anelise habe etwas Magisches geschaffen.

Für den Schauspieler dürfte das Thema Sicherheit auch aus einem persönlichen Grund besonders sensibel sein. Im Dezember 2024 war er während eines Geburtstagsessens im Restaurant Mr. Chow in Beverly Hills von einem Glas getroffen worden, das eine Person von einem anderen Tisch geworfen hatte. Foxx erlitt dabei eine Verletzung am Mund und musste genäht werden. Sein Sprecher bestätigte damals, dass die Polizei eingeschaltet worden sei.