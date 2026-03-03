Stars Popstar Pink ist ‚zu beschäftigt‘ für eigene TV-Show

Pink -singer - Alecia Moore - November 2019 - CMA Awards Bridgestone Arena - Nashville, TN - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.03.2026, 09:00 Uhr

Die Sängerin räumt mit Spekulationen auf, wonach sie die Moderation der 'Kelly Clarkson Show' dauerhaft übernimmt.

Pink hat zu viel um die Ohren, um eine eigene Talkshow zu moderieren.

Die 46-jährige Popsängerin wies Spekulationen zurück, sie könnte die Nachfolge von Kelly Clarkson bei der ‚Kelly Clarkson Show‘ antreten. Trotz Gerüchten, sie sei Favoritin auf die Moderation, stellte Pink klar, dass ihr voller Terminkalender das nicht zulasse. In einem inzwischen gelöschten Instagram-Video sagte sie: „Hallo zusammen. Um weiterhin all die Quellen zu entkräften, die gerade unterwegs sind: Ich übernehme nicht die ‚Kelly Clarkson Show‘.“

Die Musikerin betonte, dass ihre Woche als Gastmoderatorin lediglich ein Gefallen für eine Freundin gewesen sei und eine dauerhafte Rolle nie zur Debatte stand. „Ich mache etwas Lustiges für meine Freundin Kelly, weil es Spaß macht. Wenn ich eine Talkshow wollte, müsste ich nicht vorsprechen. Ich hätte einfach eine – und sie wäre großartig“, stellte Pink klar. „Aber das ist nichts, wonach ich in meiner sehr, sehr, sehr beschäftigten Welt suche.“

Kelly hatte zuvor angekündigt, als Moderatorin ihrer Talkshow aufzuhören, um sich stärker auf ihr Familienleben zu konzentrieren. Auf Instagram schrieb sie: „Ich hatte das große Glück, mit einem außergewöhnlichen Team bei der ‚Kelly Clarkson Show‘ in Los Angeles und New York zu arbeiten. In diesen sieben Staffeln gab es so viele unglaubliche Momente und Sendungen.“ Nun wolle die ‚Stronger‘-Interpretin mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen – insbesondere nach dem Tod ihres Ex-Manns Brandon Blackstock im August 2025.

Die ehemalige ‚American Idol‘-Gewinnerin fügte hinzu, dass es „keine leichte Entscheidung“ gewesen sei, sich von der Sendung zu verabschieden. „Mich vom täglichen Ablauf zurückzuziehen, gibt mir die Möglichkeit, meine Kinder an erste Stelle zu setzen – und das fühlt sich für dieses nächste Kapitel unseres Lebens notwendig und richtig an“, erklärte sie.