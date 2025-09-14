Film ‚Practical Magic 2‘ beendet die Dreharbeiten

Nicole Kidman at Met Gala 2025 May in NY - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.09.2025, 13:37 Uhr

Die Dreharbeiten zur Fortsetzung von ‚Practical Magic – Zauberhafte Schwestern‘ sind offiziell abgeschlossen.

Hauptdarstellerin Nicole Kidman hat verraten, dass die Produktion des mit Spannung erwarteten Sequels zum Klassiker von 1998 fertiggestellt ist. Für den zweiten Teil des beliebten Films haben Kidman und ihre Kollegin Sandra Bullock erneut ihre Rollen als Hexenschwestern Gillian und Sally Owens aufgenommen. Auf Instagram schrieb die Australierin: „Das war’s mit ‚Practical Magic 2‘. Danke an die Besetzung und die Crew für all eure Magie.“

Die 58-jährige Hollywoodikone hatte zuvor preisgegeben, dass sie und Sandra, die seit Juli für die Dreharbeiten vor der Kamera standen, begeistert davon waren, die Figuren nach 27 Jahren wieder spielen zu dürfen. Kidman erklärte: „Wir dachten beide nur: ‚Was?‘ Aber wir waren sofort wieder drin. Wir haben diese wunderbare weibliche Regisseurin, Susanne Bier. Warner Bros. steht hinter dem Film. Und sie haben uns unglaublich dabei unterstützt, das Ganze umzusetzen, zurückzugehen und es dann auszubauen. Und dann haben wir die wunderbare Joey King, mit der ich schon zuvor gearbeitet habe und die einfach reizend ist. Also ist es eine Gruppe von großartigen, großartigen Frauen und einigen tollen Männern, die die nächste Phase, die nächste Etappe im Leben der Hexen erschaffen.“

Unterdessen verriet Evan Rachel Wood kürzlich, dass sie ihre Rolle als Kylie, Sandras Tochter auf der Leinwand, in der Fortsetzung nicht wieder aufnehmen durfte, obwohl sie laut eigener Aussage darum gebeten hatte, Teil des Projekts zu sein. Sie schrieb in ihren Instagram-Storys: „Ich werde das so oft gefragt, also kläre ich es jetzt: Ich wurde nicht gebeten, zurückzukehren und im ‚Practical Magic‘-Sequel mitzuspielen. Ich habe meine Dienste angeboten, selbst wenn es nur eine Szene oder eine Zeile gewesen wäre. Mir wurde gesagt, dass sie die Rolle neu besetzen. Es tut mir leid, die Fans zu enttäuschen. Es lag nicht in meiner Kontrolle oder meiner Entscheidung. Ich wäre glücklich gewesen, wieder zu meinen Schwestern zurückzukehren.“