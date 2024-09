"Gaga, Gaga"-Rufe in der Sala Grande Premiere von „Joker: Folie à Deux“: Stehende Ovationen in Venedig

SpotOn News | 04.09.2024, 23:52 Uhr

Es hallte "Gaga, Gaga"-Rufe in der Sala Grande in Venedig. Lady Gaga, Joaquin Phoenix und Regisseur Todd Philipps stellten bei den dortigen Filmfestspielen "Joker: Folie à Deux" vor und ernteten tosenden Applaus und Standing Ovations.

Die Hauptdarsteller Joaquin Phoenix (49) und Lady Gaga (38) sowie Regisseur Todd Phillips (53) präsentierten "Joker: Folie à Deux" am Donnerstagabend in Venedig zum ersten Mal der Öffentlichkeit. Dabei zeigte sich das Publikum bei den dortigen Internationalen Filmfestspielen zur Premiere begeistert von der Fortsetzung des 2019 erschienenen ersten "Joker"-Films mit Phoenix. Auch vor fünf Jahren präsentierten der Oscarpreisträger und der Filmemacher ihr Werk zum ersten Mal am Lido – damals allerdings noch ohne Lady Gaga.

Wie unter anderem der "Hollywood Reporter" berichtete, gab es für den neuesten "Joker"-Thriller nach dem Abspann bemerkenswerte 10,5 Minuten lange stehende Ovationen. Die Protagonisten seien von einem "elektrisierten Theaterpublikum in der Sala Grande beglückwünscht" worden. Der tosende Applaus sei dabei immer wieder von "Gaga, Gaga"- und "Gaga, wir lieben dich!"-Rufen unterbrochen worden. Die Schauspielerin und Sängerin, die in einer extravaganten Robe inklusive Hörner-Kopfschmuck erschien, habe sich mit Küsschen bei ihren Fans bedankt, heißt es weiter.

Schon bei der Pressekonferenz am Nachmittag stahl Lady Gaga allen die Show und sprach unter anderem davon, dass sie für den neuen Film sogar das Singen absichtlich verlernen musste. Auch eine spezielle, für das Singen notwendige Atemtechnik habe sie sich abgewöhnen müssen. Der Film ist als Art Musical angelegt, jedoch nicht in der klassischen Art und Weise, wie Lady Gaga verriet: "Aber wir nutzen die Musik, damit die Figuren sich wirklich ausdrücken können."

"Joker" startete im Jahr 2019 seinen weltweiten Siegeszug beim Filmfestival in Venedig. Dort wurde die düstere Superhelden-Erzählung mit dem Goldenen Löwen, dem Hauptpreis des Festivals, ausgezeichnet. Später folgten noch zwei Academy Awards. Bis vor Kurzem war "Joker" auch der weltweit finanziell erfolgreichste Film mit einer Altersfreigabe für Erwachsene. Erst das Marvel-Werk "Deadpool & Wolverine" nahm ihm diesen Titel im Sommer 2024 wieder ab.

Darum geht es in "Joker 2"

Im Sequel "Joker: Folie à Deux" sitzt Arthur Fleck (Phoenix) aufgrund seiner Verbrechen im berühmten Arkham Asylum ein, Gotham Citys Gefängnis für geisteskranke Schwerverbrecher, in das Batmans Widersacher für gewöhnlich früher oder später wandern.

Dort lernt er seine Mitinsassin Harleen Quinzel (Gaga) kennen, setzt sich mit seinen eigenen, multiplen Persönlichkeiten auseinander, und entdeckt daneben die Musik, die schon immer in ihm steckte, heißt es in der offiziellen Handlungsbeschreibung des Werks. "Joker 2" soll am 3. Oktober in die deutschen Kinos kommen.