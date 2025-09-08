Stars Prinz Harry besucht Grab von Queen Elizabeth

Prince Harry - Queen Elizabeth II funeral procession - London SEP 2022 - AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.09.2025, 18:00 Uhr

Prinz Harry hat dem Grab von Queen Elizabeth einen privaten Besuch abgestattet.

Der Herzog von Sussex – der mit seiner Frau Meghan, Herzogin von Sussex, und den Kindern Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (2) in Los Angeles lebt – flog am Montagmorgen (8. September) nach London. Danach wurde er direkt nach Windsor Castle gefahren, wo er einen Kranz und Blumen niederlegte, um seiner geliebten Großmutter am dritten Jahrestag ihres Todes privat zu gedenken.

Harry hält sich aktuell in seiner Rolle als Schirmherr von WellChild, die am Montagabend ihre jährliche Preisverleihung veranstalten, im Vereinigten Königreich auf. Er wird eine Rede halten und schwerkranke Kinder und ihre Familien treffen sowie einem „inspirierenden“ Kind im Alter von vier bis sechs Jahren einen Preis überreichen. Vor seinem Besuch sagte er: „Es ist mir immer ein Privileg, an den WellChild Awards teilzunehmen und die unglaublichen Kinder, Familien und Fachkräfte zu treffen, die uns alle mit ihrer Stärke und ihrem Geist inspirieren.“ Seit 20 Jahren habe diese Auszeichnungen den Mut junger Menschen mit komplexen Gesundheitsbedürfnissen hervorgehoben und ein Licht auf die hingebungsvollen Betreuer – Familie und Fachkräfte – geworfen, die sie auf jedem Schritt ihres Weges unterstützen. Harry fügte hinzu: „Ihre Geschichten erinnern uns an die Kraft von Mitgefühl, Verbindung und Gemeinschaft.“

Am Dienstag (9. September) wird Harry das Community Recording Studio (CRS) in Nottingham besuchen, eine Wohltätigkeitsorganisation, die Film- und Videofähigkeiten sowie Musik vermittelt, um eine beträchtliche Spende an Children in Need bekanntzugeben. Er wird auch Live-Auftritte einiger Künstler sehen und eine Rede halten sowie an einer privaten Besprechung mit Children in Need, der Polizei- und Verbrechenskommission, CRS und Epic Partners teilnehmen.

Die Reise ist Harrys erster Besuch im Vereinigten Königreich seit April, als er wegen einer Anhörung zu den Sicherheitsvorkehrungen während UK-Aufenthalten für sich und seine Familie vor Gericht war. Im April befand sich sein Vater, König Charles, während Harrys Aufenthalt in Großbritannien auf Staatsbesuch in Italien. Diesmal ist er jedoch im Land. Und obwohl er den größten Teil des Sommers auf dem Balmoral-Anwesen in Schottland verbracht hat, unternahm er regelmäßig Reisen zu seinen Krebsbehandlungen und verschiedenen Verpflichtungen – was Spekulationen weckt, dass die beiden sich bei dieser Reise wiedersehen werden.