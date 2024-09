Stars Prinz Harry: Seine Kinder sind das ‚beste Geschenk‘

Prince Harry - Colombia - August 18th 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.09.2024, 18:00 Uhr

Prinz Harry erzählte, dass seine Kinder das „beste Geschenk“ sind, das er je bekommen hat.

Der Herzog von Sussex, der mir der ehemaligen Schauspielerin Meghan, der herzogin von sussex, verheiratet ist und mit ihr die Kinder Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) großzieht, feiert am Sonntag (15. September) seinen 40. Geburtstag und verriet, dass ihn nichts mehr erfreuen könnte, als seine Kinder aufwachsen zu sehen.

Der Prinz verriet in einem Gespräch gegenüber ‚People‘: „Das beste Geschenk, das ich je bekommen habe, sind ohne Zweifel meine Kinder. Ich genieße es, sie jeden Tag aufwachsen zu sehen, und ich liebe es, ihr Vater zu sein.” Der Prinz heiratete Meghan im Jahr 2018, aber am Anfang 2020 gab das Paar ihre königlichen Pflichten zugunsten ihres Lebens in L.A. auf. Vor kurzem war darüber berichtet worden, dass Harry an seinem Geburtstag 8 Millionen Pfund von seiner verstorbenen Großmutter, Königin Elizabeth II., erben wird, die 2002 im Alter von 101 Jahren starb. Es wird angenommen, dass das Erbe in zwei Raten aufgeteilt wurde, eine davon sollte Harry und seinem 42-jährigen Bruder Prinz William zu ihrem 21. Geburtstag gegeben werden, die andere am 40. Geburtstag der Geschwister.