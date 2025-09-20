Stars Prinz Harry und Prinz William: Versöhnung in ’naher Zukunft‘?

Prince William And Prince Harry at Windsor Castle Sept 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.09.2025, 11:00 Uhr

Ein Freund von Harry ist fest davon überzeugt, dass sich die Brüder bald versöhnen werden.

Eine Versöhnung zwischen Prinz Harry und Prinz William könnte in greifbarer Nähe liegen.

Die Brüder sind zerstritten, seit der Herzog von Sussex und seine Frau Meghan Markle 2020 ihre royalen Pflichten niederlegten und in einem Enthüllungsinterview über ihre Probleme mit der königlichen Familie sprachen. Doch ein enger Freund von Harry glaubt, dass die beiden Royals ihre Beziehung bald wieder kitten werden.

Alex Rayner, der Harry seit ihrer gemeinsamen Wohltätigkeitsexpedition zum Nordpol im Jahr 2012 nahe steht, verriet in der ‚Eden Confidential‘-Kolumne der ‚Daily Mail‘: „Sobald sich die Gelegenheit ergibt, werden wir eine wunderbare Umarmung zwischen den beiden Brüdern sehen. Ganz sicher. Ich hoffe, dass es in den nächsten Monaten passiert. Und wenn nicht bis Ende des Jahres, dann im nächsten. Sie werden sich in naher Zukunft umarmen.“

Harry traf kürzlich bei einem Solo-Besuch in Großbritannien für ein einstündiges Gespräch auf seinen Vater König Charles – ohne Meghan oder die gemeinsamen Kinder Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4). Obwohl auch die Beziehung zwischen Charles und Harry angespannt war, besonders nach der Veröffentlichung von Harrys Enthüllungsbuch ‚Spare‘ im Jahr 2023, betonte Alex, dass ihr Band „unzerstörbar“ sei. Er erklärte: „Ein Riss zwischen Vater und Sohn ist niemals so groß. Die Liebe eines Vaters zu seinem Sohn ist so gut wie unzerstörbar.“

Nach dem Treffen mit seinem Vater erklärte Harry – der inzwischen mit seiner Familie in Kalifornien lebt –, dass er hofft, künftig wieder mehr Zeit in Großbritannien verbringen zu können. „Ja, ich habe die Woche sehr genossen. Ich habe das Vereinigte Königreich schon immer geliebt und werde es immer lieben“, betonte er im Interview mit ‚The Guardian‘. „Es war schön, mich wieder mit den Projekten zu verbinden, für die ich brenne. Ich konnte Zeit mit Menschen verbringen, die ich schon so lange kenne. Aus der Ferne ist das schwer.“