Prinz William besucht Taylor Swift-Konzert mit seinen Kindern

Taylor Swift - June 2024 - Getty Images - Wembley Stadium Eras Tour Gig BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.06.2024, 10:42 Uhr

Der britische Royal feierte seinen 42. Geburtstag mit seinen drei Kindern und dem Pop-Superstar.

Prinz William hat seine Kinder zum Auftritt von Taylor Swift im Wembley-Stadion mitgenommen.

Am Freitag (21. Juni) feierte der britische Royal seinen 42. Geburtstag. Britischen Medienberichten zufolge verbrachte er seinen Ehrentag auf besondere Weise: William soll eine Privatloge gebucht haben, um die ‚Eras‘-Show in London mit seinen Kindern Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) zu besuchen.

Das Konzert war der erste von acht Terminen, das Taylor Swift im Rahmen ihrer rekordverdächtigen Welttournee in Wembley spielt. Insgesamt besuchten 89.000 Fans das Londoner Stadion. Die ‚cardigan‘-Interpretin zeigte sich auf der Bühne völlig überwältigt. „Oh mein Gott. London, schau dir an, was du getan hast. Gibt es eine bessere Art, einen Freitagabend zu verbringen als in der aufregendsten Stadt der Welt?“, schwärmte sie. Zu den Royals gesellten sich noch eine Reihe weiterer Stars, darunter Taylors Freund Travis Kelce, Supermodel Cara Delevingne und ‚Bridgerton‘-Star Nicola Coughlan.

William hat eine gemeinsame Vergangenheit mit dem Pop-Superstar. 2013 sangen sie bei einer Wohltätigkeitsgala zusammen mit Jon Bon Jovi dessen Hit ‚Livin‘ On A Prayer‘. „Ich weiß bis heute nicht, was über mich gekommen ist“, gestand der Prinz 2021 in der ‚Time to Walk‘-Reihe von Apple Fitness+. „Ehrlich gesagt erschaudere ich sogar jetzt noch über das, was als Nächstes passierte, und ich verstehe nicht, warum ich nachgegeben habe. Aber ganz ehrlich, wenn Taylor Swift dir in die Augen schaut, deinen Arm berührt und sagt: ‚Komm mit mir…‘ Ich bin aufgestanden wie ein Hündchen und habe gesagt: ‚Ja, okay, das scheint eine tolle Idee zu sein. Ich werde dir folgen.'“