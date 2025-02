Stars Prinz William: Ein normaler Alltag mit Trauer ist „sehr schwierig“

Prince William visits Child Bereavement UK February 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.02.2025, 11:00 Uhr

Prinz William erzählte, dass es „sehr schwierig“ sei, während des Trauerprozesses ein normales Leben weiterführen zu können.

Der Prinz von Wales, der 15 Jahre alt war, als seine Mutter, Prinzessin Diana, im Jahr 1997 bei einem Autounfall in Paris starb, hat am Mittwoch (5. Februar) die Wohltätigkeitsorganisation Child Bereavement UK in Widnes im englischen Cheshire besucht.

Der Prinz sprach dort mit Teenagern über die wichtige Bedeutung von Unterstützung nach einem schweren Verlust, insbesondere in den ersten Jahren, weil dies für die Zukunft enorm hilfreich sein kann. William verriet in einem Gespräch mit der 17-jährigen Rebecca, deren Vater plötzlich verstarb, laut der ‚Daily Telegraph‘-Zeitung: „Manchmal ist es am schwierigsten, bei der Trauer die richtigen Worte für das zu finden, was man wirklich fühlt.“ Nachdem die 15-jährige Meika darüber sprach, dass sie nach dem Tod ihrer Großmutter nicht mehr zur Schule gegangen war, sagte der Prinz, dass es sehr schwer sein könne, während des Trauerprozesses einen normalen Alltag zu führen. Der Royal, der mit Catherine, der Prinzessin von Wales, drei Kinder hat, erklärte: „Der Geist konzentriert sich auf eine Sache, nicht wahr? Es ist sehr schwierig, Schule und ein normales Leben zu koordinieren.“