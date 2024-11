"Ich lebe mit den Fingern in den Ohren" Prinz William erzählt Ron Wood: Sohn Louis ist jetzt Schlagzeuger

Auf der Verleihung der Tusk Awards kommt Prinz William mit Ron Wood (l.) und Mark Knopfler ins Gespräch. (dam/spot)

SpotOn News | 28.11.2024, 11:31 Uhr

Bei den Tusk Awards verriet Prinz William den Musikern Ron Wood und Mark Knopfler ein süßes Detail über sein jüngstes Kind: Prinz Louis lernt aktuell ein Instrument - sehr zum Leidwesen seines royalen Papas.

Geht das jüngste Kind von Prinz William (42), Prinz Louis (6), etwa unter die Musiker? Wie "The Telegraph" berichtete, kam der britische Thronfolger bei der Verleihung der Tusk Awards in London mit dem Rolling-Stones-Bassisten Ron Wood (77) und dem ehemaligen Dire-Straits-Gitarristen Mark Knopfler (75) ins Gespräch. Dabei verriet William, dass sein Sohn seit Neustem Interesse an einem besonderen Musikinstrument hat. "Mein Jüngster lernt gerade Schlagzeug. Ich lebe mit den Fingern in den Ohren", witzelte William.

Das sind die Hobbys der Mini-Royals

Doch auch die anderen beiden Kinder der britischen Thronfolger brennen für ihre Hobbys.

Louis' Schwester Prinzessin Charlotte (9) ist eine richtige Sportskanone, wie unter anderem "Mirror" berichtete. "Charlotte turnt sehr gerne, sie macht Radschlagen, Handstand, alles", verriet ihre Mutter Prinzessin Kate (42) demnach bei einem öffentlichen Auftritt im vergangenen Jahr. Aber auch Reiten, Rugby- und Fußballspielen sowie Ballett und Schwimmen sollen zu ihren Hobbys gehören.

Ihr älterer Bruder Prinz George (11) spielt unter anderem gern Fußball, Tennis oder Gitarre. Doch damit nicht genug: Wie "Hello!" im Oktober berichtete, erzählte William bei einem Treffen mit den Olympiasiegern Adam Peaty (29) und Tom Dean (24), dass eine neue Sportart das Interesse seines Ältesten geweckt hat. "George liebt das Tauchen […] Wir haben ihn mit unter Wasser genommen, weil wir dachten, er würde ausflippen. Aber er liebt es absolut."

Das Hobby kommt nicht von ungefähr, denn auch William und dessen Ehefrau erwiesen sich in den vergangenen Jahren als waschechte Wasserratten.