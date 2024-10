"Habe meine Stimme verloren" Prinz William schreit Aston Villa zum Sieg über die Bayern

SpotOn News | 03.10.2024, 09:54 Uhr

Prinz William hat sich den Sieg seines Lieblingsvereins Aston Villa über den FC Bayern nicht entgehen lassen. Auf der Tribüne hat er sein Team offenbar lautstark unterstützt.

Prinz William (42) hat seinen Lieblingsverein offenbar so sehr angefeuert, dass der britische Thronfolger seine Stimme verloren hat. Am Mittwoch (2. Oktober) spielte Aston Villa gegen Bayern München in der Champions League. Der Prinz von Wales, der den Klub aus Birmingham schon seit seiner Kindheit die Treue halten soll, saß bei dem Spiel auf der Tribüne.

Fotos zeigen Prinz William in eine marineblaue Jacke gekleidet und erneut mit Dreitagebart. Seinen Emotionen ließ der Sohn von König Charles (75) beim Beobachten des Spielgeschehens freien Lauf, wie die Schnappschüsse aus dem Stadion zeigen. Nach dem 1:0-Sieg seiner Mannschaft gegen den FC Bayern soll er seine Sitznachbarn umarmt haben.

"Ich habe meine Stimme verloren"

Außerdem sagte Prinz William nach dem Spiel laut der Zeitung "Daily Mail": "Ich habe meine Stimme verloren. Ich kann es nicht ganz glauben. 42 Jahre." Der Thronfolger, der Schirmherr des englischen Fußballverbands ist, hatte sich vor der Partie mit Mitgliedern von Aston Villas Siegerteam von 1982 getroffen, das den Europapokal der Landesmeister holte. Damals gewann das Team im Finale gegen den FC Bayern… Auf Instagram heißt es zu Bildern des Treffens: "42 Jahre später sind unsere Legenden, die 1982 den Europapokal der Landesmeister gewannen, an einem historischen Abend für @avfcofficial hier. Bereit für das erste Heimspiel im diesjährigen europäischen Abenteuer…"

Der Ehemann von Prinzessin Kate (42) hat in der Vergangenheit schon mehrfach Spiele seines Teams live im Stadion verfolgt. Auch seinen Sohn Prinz George (11) nahm er bereits mit, er saß öfter neben ihm auf der Tribüne. Auch die englische Nationalmannschaft feuert Prinz William immer wieder im Stadion an. So war er unter anderem im Sommer bei der Europameisterschaft in Deutschland vor Ort, um das Team zu unterstützen.