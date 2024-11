Stars Prinz William: Schülerin bekam „königliche Gnade“ von ihm

Prince William And Samantha Johnson - TikTok - November 14th 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.11.2024, 15:18 Uhr

Prinz William hat eine Schülerin „königlich begnadigt“, weil sie zu spät zum Unterricht kam.

Der 42-jährige Vater von drei Kindern war am Freitag (14. November) während seiner offiziellen Reise nach Nordirland bei der Ulster University zu Besuch, als er ein TikTok für Samantha Johnson erstellte, in dem er ihrem Professor mitteilte, dass sie beschäftigt sei und zu ihrem Kurs nicht pünktlich erscheinen würde.

In einem Clip, der auf TikTok bereits mehr als vier Millionen Mal angesehen wurde, war Samantha mit einer Gruppe anderer junger Leute zu sehen, die um William herumstanden. Sie sagt in dem Clip: „Ja, Sagen Sie ihr einfach, warum wir zu spät kommen.“ Nachdem er den Namen des Professors überprüft hatte und dass das Video lief, sagte William zu Samanthas Professor: „Lesley, es tut mir sehr leid, dass wir zu spät kommen, aber sie scheinen aufgehalten zu werden, und sie wollten nicht glauben, dass du hier bist, also wollten wir nur Hallo sagen.“ Samantha schrieb über das Video: „POV – Prinz William gibt dir die beste Ausrede, um zu spät zu kommen.“

Später erzählte sie gegenüber ‚People‘: „Er hatte wirklich echtes Interesse an all unseren Interessen und Zukunftsplänen. Ehrlich gesagt, gab er die positivsten Vibes und scheint so ein lieber, gutherziger Mensch zu sein. Er nahm sich sogar die Zeit, uns von seinen Plänen zu erzählen, Obdachlosen zu helfen, um das Bewusstsein zu schärfen.“ Samantha fügte als Reaktion auf die Flut von Kommentaren zu ihrem Video hinzu: „Die beste Ausrede aller Zeiten. Ich kann nicht gegen eine königliche Begnadigung argumentieren.“