Prinz William und Prinzessin Kate haben sich aus ihrem Sommerurlaub in Schottland zu Wort gemeldet. Auf Instagram wünschen sie dem paralympischen Team ihres Landes viel Erfolg bei den anstehenden Spielen in Paris.

Das britische Thronfolger-Ehepaar hat sich mit einer warmherzigen Botschaft an die Athleten der Sommer-Paralympics 2024 gewandt. Die Paralympischen Sommerspiele in Paris beginnen am heutigen 28. August. Prinz William (42) und Ehefrau Prinzessin Kate (42) schreiben in einer Instagram-Story an die Sportler ihres Landes gerichtet: "Wir freuen uns auf ein paar weitere Wochen mit unglaublichem Sport! Wir wünschen unseren Paralympics-Großbritannien-Athleten und allen, die in Paris 2024 antreten, viel Glück. W & C."

Schon am Ende der Olympischen Sommerspiele vor einigen Wochen hatten sich William und Kate zu Wort gemeldet. Mit einem Video auf Instagram dankten sie dem britischen Olympia-Team, und gratulierten gleichzeitig zur vollbrachten Leistung. In dem Clip waren auch US-Rapper Snoop Dogg (52) und die englische Fußball-Ikone David Beckham (49) zu sehen.

Daneben hat sich auch Prinz Edward (60), der Schirmherr der British Paralympic Association, auf X an die Athleten gewandt. Auf dem offiziellen Kanal des englischen Königshauses ließ er erklären: "Allen Mitgliedern des Paralympics-Großbritannien-Teams, die sich auf den Weg nach Paris machen, ob Athleten, Funktionäre oder Mitarbeiter, möchte ich viel Glück bei den Paralympischen Spielen wünschen."

🏅To all members of the @ParalympicsGB team heading for Paris, whether athletes, officials or staff, I want to wish you the very best of luck at the Paralympic Games.

-The Duke of Edinburgh, Patron of the British Paralympic Association pic.twitter.com/fsjTr1Xcnr

— The Royal Family (@RoyalFamily) August 28, 2024