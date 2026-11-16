Stars Prinz William verrät, welcher Ausblick für ihn der ‚magischste‘ ist

Prince William on The Graham Norton Show - AVALON - Oct 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.11.2026, 10:00 Uhr

Prinz William verrät, welcher Ausblick für ihn der 'magischste' ist.

Prinz William hat besondere Erinnerungen an das abgelegene Bauernhaus in Wales geteilt, in dem er mit Prinzessin Kate seine ersten Ehejahre verbrachte.

Dabei verriet er auch, warum ihn der Blick aus seinem damaligen Zuhause bis heute besonders beeindruckt. Der heute 44-jährige Thronfolger blickte in einer Sonderausgabe des Magazins ‚Country Life‘ auf die gemeinsame Zeit mit Catherine, Princess of Wales, auf der walisischen Insel Anglesey zurück. Für die Ausgabe übernahm William selbst die Rolle des Gastredakteurs. Von 2011 bis 2013 lebte das Paar im Bodowen Farmhouse auf dem Anwesen Bodorgan im Norden von Wales. William war damals als Rettungshubschrauberpilot bei der Royal Air Force (RAF) im Einsatz. Auch ihr erstes Kind, Prinz George, der inzwischen 13 Jahre alt ist, brachten die beiden nach seiner Geburt in das gemeinsame Zuhause. In dem Magazin erinnerte sich William: „Es ist das erste Haus, in dem Catherine und ich nach unserer Hochzeit zusammengelebt haben. Auch George haben wir dorthin nach seiner Geburt nach Hause gebracht.“ Weiter erklärte er: „Es war unser erstes gemeinsames Zuhause als Familie. Gleichzeitig war ich damals hauptberuflich als Rettungspilot tätig. Ich habe diesen Beruf geliebt und es genossen, über Landschaften wie diese zu fliegen.“

Besonders angetan hat es William offenbar die Aussicht auf die walisische Küste. Das von ihm für den Beitrag ausgewählte Foto zeigt im Vordergrund die weitläufigen Sandstrände von Newborough Beach. Auf der anderen Seite des Wassers sind die Berge Nordwales zu sehen. Der Prinz bezeichnete die Gegend als „unglaublich besonders“. Seiner Einschätzung nach dürfte es schwierig werden, irgendwo sonst im Vereinigten Königreich einen vergleichbaren Ausblick zu finden. Besonders die Nähe zur unberührten Natur habe ihn fasziniert. Auch die Jahreszeiten hinterließen bei ihm bleibende Eindrücke. „Im Winter waren die Gipfel manchmal schneebedeckt, und die gesamte Landschaft wirkte magisch“, schrieb William über die Umgebung des Bauernhauses.

Neben der Aussicht erinnert er sich an ausgedehnte Läufe entlang der nahe gelegenen Flussmündung und der Strände. Dabei konnte das wechselhafte Atlantikwetter allerdings zur Herausforderung werden. „Wenn Ebbe war, bin ich früher über die Flussmündung gelaufen“, berichtete er. Weiter schilderte er: „Mit dem Wind im Rücken am Strand entlangzulaufen, war eine der schönsten Strecken, die man sich vorstellen kann. Die Rückkehr bedeutete allerdings häufig, sich auf dem gesamten Heimweg einem heftigen Sturm entgegenzustellen.“

William und Kate waren kurz nach ihrer Hochzeit in der Westminster Abbey im April 2011 nach Anglesey gezogen. Während William auf dem RAF-Stützpunkt Valley stationiert war, konnten die frisch Vermählten in dem gemieteten Bauernhaus vergleichsweise abgeschieden leben. Kate engagierte sich unter anderem ehrenamtlich bei einer Pfadfindergruppe auf der Insel. Außerdem unternahm das Paar Spaziergänge mit seinem English Cocker Spaniel Lupo. Heute lebt die Familie mit George, Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) in Windsor. In der Sonderausgabe von ‚Country Life‘ beschäftigte sich William auch mit der Zukunft, die seine Kinder erwartet. „Als Vater denke ich oft darüber nach, wie sich die Welt verändert. George, Charlotte und Louis werden schneller groß, als ich es begreifen kann. Die Welt, die sie einmal erben werden, rückt mit jedem Jahr näher“, schrieb er.