Stars Prinz William: Frauen in Streitkräften sollen sich ’sicher und respektiert‘ fühlen

Prince William Scotland pub visit - Jan 2026 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.11.2026, 15:30 Uhr

Prinz William setzt sich dafür ein, dass sich Frauen in den britischen Streitkräften sicher, respektiert und wertgeschätzt fühlen.

Der Prinz von Wales, der selbst beim Regiment Blues and Royals der britischen Armee diente und später Pilot bei der Royal Air Force (RAF) sowie der Royal Navy war, möchte seinen Beitrag dazu leisten, dass das Militär für alle Angehörigen ein offenes und einladendes Umfeld bietet.

In seiner Funktion als Gastchefredakteur des Magazins ‚Country Life‘ traf sich William mit Soldatinnen und gab einen Artikel in Auftrag, der sich mit den Schwierigkeiten von Frauen innerhalb der Streitkräfte beschäftigt. Darin forderte er einen grundlegenden Wandel der Militärkultur. „Wir müssen sicherstellen, dass unsere Militärkultur Frauen stärker einbezieht“, erklärte er. Der Royal betonte, dass er sich wünsche, das Militär werde wieder als der offene und professionelle Ort wahrgenommen, den er während seiner eigenen Dienstzeit erlebt habe. Allerdings sehe er derzeit erheblichen Verbesserungsbedarf. „Im Moment habe ich nicht das Gefühl, dass wir diese Standards erfüllen. Und als ehemaliger Offizier beschäftigt es mich wirklich sehr, wenn diejenigen, die heute die Uniform tragen, sich nicht sicher, respektiert oder wertgeschätzt fühlen“, schrieb William.

Der Artikel schildert auch konkrete Erfahrungen von Soldatinnen, mit denen der Prinz gesprochen hatte. Sie berichteten von unangemessenen Bemerkungen, Gerüchten über Frauen, die Annäherungsversuche zurückwiesen, und Belästigungen durch betrunkene Kameraden in Kasernen. Besonders erschütternd sei für William die Aussage einer jungen Soldatin gewesen, Frauen würden wie Handelsware behandelt. Auch Air Chief Marshal Sir Richard Knighton, Chef des britischen Verteidigungsstabs, räumte gegenüber ‚Country Life‘ ein, dass weitere Maßnahmen notwendig seien. „Wir erkennen an, dass noch mehr getan werden muss, damit jede Frau in einem Umfeld dienen, erfolgreich sein und beruflich vorankommen kann, in dem sie respektiert und wertgeschätzt wird“, erklärte er. Die Erfahrungen von Frauen innerhalb der Streitkräfte hätten nicht immer den Ansprüchen entsprochen, die das Militär an sich selbst stelle. Knighton betonte: „Wo Verhaltensweisen und Einstellungen hinter den von uns erwarteten Standards zurückgeblieben sind, müssen wir ehrlich damit umgehen und den Wandel weiter vorantreiben.“

William arbeitete sechs Monate lang an der Sonderausgabe von ‚Country Life‘, die am Mittwoch (11. November) erscheint. Neben den Herausforderungen für Frauen im Militär widmete er sich darin auch dem britischen Landleben und insbesondere der Zukunft traditioneller Pubs. Der Prinz verriet, dass er selbst gerne Kneipen besuche und dort gelegentlich ein Glas Cider mit Eis trinke. Für die Ausgabe ließ er sich an einer Pub-Theke inmitten anderer Gäste fotografieren. Zugleich sprach er sich dafür aus, mehr für den Erhalt der beliebten Gaststätten zu tun. „Wir müssen unsere Pubs schützen“, forderte er.

Mit seiner Tätigkeit als Gastchefredakteur tritt William in die Fußstapfen mehrerer Familienmitglieder. Sein Vater, König Charles, hatte bereits anlässlich seines 65. und 70. Geburtstags Ausgaben von ‚Country Life‘ mitgestaltet. Auch Williams Tante Prinzessin Anne übernahm zu ihrem 70. Geburtstag die redaktionelle Leitung des Magazins. Königin Camilla folgte diesem Beispiel 2022 anlässlich ihres 75. Geburtstags. Ein Sprecher des Kensington-Palastes erklärte, William hege seit Langem eine große Leidenschaft für das Landleben und die wichtige Rolle, die ländliche Regionen für die Kultur und das Wohlergehen Großbritanniens spielten. „Seine Tätigkeit als Gastchefredakteur von ‚Country Life‘ spiegelt seinen Wunsch wider, die Menschen, Orte und innovativen Formen verantwortungsvoller Landschaftspflege zu würdigen“, hieß es in der Erklärung. Damit wolle der Prinz dazu beitragen, die Zukunft des ländlichen Raums für kommende Generationen zu sichern.