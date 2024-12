Prinz William würdigt die Spendenaktion des britischen Rugby-Stars Kevin Sinfield im Kampf gegen die seltene Motoneuronenerkrankung und erinnert an das "Vermächtnis" des verstorbenen Rob Burrow.

In einem am Sonntag (1. Dezember) veröffentlichten Video im Selfie-Stil auf Instagram, hat Prinz William (42) seine Bewunderung über die Spendenaktion des britischen Rugby-Stars Kevin Sinfield (44) zum Ausdruck gebracht. In dem Video lobte der Prinz von Wales die "bemerkenswerte" Aktion, die Sinfield zu Ehren seines im Juni an MND verstorbenen Freundes und Teamkollegen Rob Burrow (1982-2024) durchführt.

Während der Spendenaktion wird Sinfield in den kommenden sieben Tagen rund 370 Kilometer zu Fuß durch das Vereinigte Königreich zurücklegen, wie die "BBC" berichtete. Mit seiner "Running Home for Christmas"-Kampagne, möchte der Rugby-Star nicht nur an seinen verstorbenen Freund Burrow erinnern, sondern auch auf die seltene Motoneuronenerkrankung (MND) aufmerksam machen, so die MND Association.

Unterstützung erhält Sinfield dabei nicht nur von Prinz William, sondern auch von dessen Ehefrau Kate (42): "Kevin, Catherine und ich möchten Ihnen einfach nur das Allerbeste wünschen für diese sehr anstrengende Woche, in der wir Spenden sammeln und das Bewusstsein für MND schärfen", so der 42-jährige in dem auf Instagram veröffentlichten Video.

Weiter erklärte der britische Thronfolger, dass der Spendenlauf eine "angemessene Hommage" an das "Vermächtnis" von Burrow sei, auf den der Prinz erst im Januar beim Neujahrsempfang im Headingley Stadium in Leeds traf. Dort verlieh er den beiden Rugby-Stars im Namen von König Charles (76) die Auszeichnung CBE (Commander oft he British Empire) für ihre Bemühungen in der MND-Gemeinschaft.

A legend of Rugby League, Rob Burrow had a huge heart. He taught us, ‘in a world full of adversity, we must dare to dream.’ Catherine and I send our love to Lindsey, Jackson, Maya and Macy. W

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 2, 2024