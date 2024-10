Prinz William hat kürzlich ein britisches College besucht. Dort wurde er nicht nur von den Schülerinnen und Schülern empfangen. Der Royal begrüßte auch mehrere Hunde und zeigte sich ganz angetan von einem Cocker Jack.

Prinz William (42) und seine Ehefrau, Prinzessin Kate (42), sind große Hundeliebhaber. Das hat der älteste Sohn von König Charles III. (75) kürzlich während eines Besuchs in Cornwall erneut bewiesen. Dabei hat er auch ein kleines Geheimnis rund um Familienhündin Orla und die Schlafgewohnheiten des Paares verraten.

William hat sich am Duchy College Stoke Climsland über das Angebot vor Ort unterrichten lassen, sich mit Schülerinnen und Schülern unterhalten und während des Aufenthalts auch mehrere Hunde getroffen. Von der "Daily Mail" geteilte Aufnahmen zeigen etwa den Prinzen und ein ganz aufgeregtes Hündchen namens Ripper, das freudig den Royal anspringen wollte. Auch in einem auf dem Instagram-Account des Paares veröffentlichten Clip ist William während des Besuchs kurz mit mehreren Hunden zu sehen.

Ein anderer Hund hatte es Prinz William aber offenbar besonders angetan. Wie die Besitzerin des Cocker Jack – eine Mischung aus Cocker Spaniel und Jack Russel Terrier – im Gespräch mit "Hits Radio Cornwall" erzählt, habe der Thronfolger gesagt, dass er noch nie so einen Hund getroffen habe. William habe geschwärmt, wie flauschig die Ohren des Hundes seien und er sei sehr liebevoll mit dem Tier umgegangen. "Und er hat gesagt, dass sein kleiner Hund mit ihm nachts im Bett schläft – mit ihm und Kate", erzählt die Frau.

🎥 WATCH: Students and staff from @DuchyCollege were lucky enough to meet the #DukeofCornwall #PrinceWilliam at the campus in #Callington today

The Duke even got a kiss from one of the dogs at the visit 🐶 #RoyalFamily #PrinceofWales #DuchyofCornwall pic.twitter.com/IIzI1fhuvF

— Hits Radio Cornwall (@HitsCornwall) October 17, 2024