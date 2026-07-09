Stars Prinzessin Catherine absolvierte die Three Peaks Challenge bei ‚grauenhaften‘ Wetterbedingungen

Princess Catherine at summit of Ben Nevis - Instagram - June - 2026 - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.07.2026, 10:00 Uhr

Catherine, Prinzessin von Wales, absolvierte die Three Peaks Challenge bei 'grauenhaften' Wetterbedingungen

Catherine, Prinzessin von Wales, trotzte im vergangenen Monat äußerst schlechten Wetterbedingungen und absolvierte erfolgreich die Three Peaks Challenge.

Die 44-Jährige bestieg innerhalb von 24 Stunden den Scafell Pike, den Ben Nevis und den Snowdon – die jeweils höchsten Berge Englands, Schottlands und Wales‘ –, um Spenden für die The Royal Marsden Cancer Charity zu sammeln. Sie berichtete, dass sie und die anderen Teilnehmer trotz des miserablen Wetters „stoisch“ weitermachten und die Herausforderung erfolgreich meisterten. Catherine, bei der im Jahr 2024 eine nicht näher bezeichnete Krebserkrankung diagnostiziert wurde und die 2025 bekannt gab, sich in Remission zu befinden, sagte im Podcast ‚Overheard at Wimbledon‘ mit dem ehemaligen britischen Tennisprofi Tim Henman und der Vorsitzenden des All England Club, Deborah Jevans: „Ein Teil der Herausforderung bestand darin, den gesamten Prozess zu genießen: das Training im Vorfeld, aber auch während der Wanderung Zeit zu haben, Menschen kennenzulernen und den Weg zu genießen, anstatt einfach nur möglichst schnell den Gipfel zu erreichen.“ Über das Wetter sagte sie: „Das Wetter war grauenhaft. Jeder war bis auf die Knochen durchnässt, aber es war irgendwie eine typisch stoisch-britische Angelegenheit. Alle waren klatschnass und trotzdem hieß es nur: ‚Los, wir schaffen das!'“

Catherine, die Schirmherrin des All England Club ist, erklärte, dass sie vor allem der gute Zweck motiviert habe. Sie sagte: „Ich bin überwältigt von all den Spenden und der Unterstützung. Alle waren unglaublich großzügig. Genau das motiviert einen, wenn man weiß, dass man es für einen guten Zweck tut. Das hilft einem, auch die schweren Momente durchzustehen.“

Während der Tour wurde Catherine von der Bergrettung begleitet. Nach Abschluss der Herausforderung wurde sie am Fuß des Snowdon von ihrem Ehemann William, Prinz von Wales (44), ihren Kindern Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8), ihren Eltern Carole (71) und Michael Middleton (77) sowie ihrem Bruder James Middleton (39) empfangen. Die Herausforderung umfasste: eine Wanderstrecke von 23 Meilen (rund 37 Kilometer), insgesamt 3.064 Höhenmeter, sowie eine 462 Meilen (ca. 744 Kilometer) lange Autofahrt zwischen den Bergen, die von ihren Mitarbeitern organisiert wurde.

Auf dem Instagram-Account des Prinzen und der Prinzessin von Wales wurde außerdem ein Foto veröffentlicht, das Catherine lächelnd auf dem Gipfel des Ben Nevis zeigt. Catherine und William sind seit Januar 2025 gemeinsame Schirmherren des The Royal Marsden NHS Foundation Trust. Zu dem Bild schrieb Catherine: „Krebs betrifft nicht nur den Körper. Er verändert, wie man denkt und fühlt, und beeinflusst jeden Bereich des Lebens tiefgreifend. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Der Weg während und nach der Behandlung erfordert weit mehr als nur medizinische Versorgung. Ich habe die National Three Peaks Challenge nicht nur als körperliche Herausforderung angenommen, sondern auch als Gelegenheit, das Leben nach der Diagnose neu zu entdecken und etwas zurückzugeben.“