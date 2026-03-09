Stars Prinzessin Catherine teilt ermutigende Botschaft zum Internationalen Frauentag

09.03.2026

Prinzessin Catherine teilt ermutigende Botschaft zum Internationalen Frauentag.

Catherine, Prinzessin von Wales, feierte zum Internationalen Frauenkampftag (08. März) die „Freundlichkeit, Widerstandskraft und stille Stärke“ von Frauen.

Neben einem Bild einer Mutter, die ihr kleines Kind im Arm hält, schrieb sie in der Instagram-Story des Prinzen und der Prinzessin von Wales: „Heute feiern wir die Freundlichkeit, Widerstandskraft und stille Stärke der Frauen in unseren Familien und Gemeinschaften. Dieser Tag steht dafür, Seite an Seite füreinander einzustehen – den liebevollen Einfluss von Frauen anzuerkennen, die Fürsorge geben und Hoffnung schenken, andere ermutigen und helfen, die Welt freundlicher und mitfühlender zu machen.“ Die britische Royal, die mit ihrem Ehemann William, Prinz von Wales, Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und den siebenjährigen Prinz Louis großzieht, würdigte außerdem einige inspirierende Frauen. Sie verlinkte auf Beiträge über Iram Siraj, Professorin für kindliche Entwicklung und Bildung an der Universität Oxford, Hope Ngulube, die früher Rangerin bei Conservation Lower Zambezi war, sowie die Autorin Tracey Ford, die mit Frauen schreibt, die Obdachlosigkeit erlebt haben.

Am Internationalen Frauentag im vergangenen Jahr zollte Catherine außerdem der Fotografin Liz Hatton einen besonderen Tribut, die im November 2024 tragischerweise im Alter von 18 Jahren an Krebs starb. Catherine, die selbst gegen Krebs kämpfte, erfüllte dem Teenager einen Traum, als sie die Prinzessin traf, die ebenfalls ein gutes Auge für Fotografie hat. Catherines Beitrag auf X lautete: „Wir feiern die Stärke und Kreativität von Liz und [ihrer Mutter] Vicky Hatton. Es war mir eine Ehre, sie beide im Oktober in Windsor zu treffen. Liz’ Erinnerung lebt in Vickys unerschütterlicher Widerstandskraft weiter. Danke für diesen bewegenden Moment #IWD2025.“

Und 2024 posteten Catherine (44) und William (43): „Alles Gute zum Internationalen Frauentag! Wir feiern den Einfluss großartiger Frauen heute und jeden Tag. Hier sind nur einige der brillanten Frauen, die uns in den vergangenen 12 Monaten inspiriert haben.“