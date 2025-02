Stars Priscilla Presley erfuhr auf überraschende Weise von Elvis‘ Untreue

Elvis and Priscilla Presley Posing near Private Jet - Las Vegas - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.02.2025, 15:28 Uhr

Priscilla Presley erfuhr, dass Elvis Presley ihr untreu gewesen war, indem sie seine Fanpost las.

Die 79-jährige Schauspielerin – die sich von dem verstorbenen Sänger 1973 scheiden ließ, sieben Jahre nach ihrer Hochzeit – gab zu, dass es schwierig war, ihre Beziehung im öffentlichen Rampenlicht zu navigieren, insbesondere weil der ‚Jailhouse Rock‘-Hitsänger immer von anderen Menschen umgeben war. Und nachdem sie „Geschichten“ über sein Verhalten auf Tour gehört hatte, fand sie auf überraschende Weise heraus, dass sie wahr waren.

Bei einem Auftritt auf der MegaCon Orlando am Freitag (7. Februar) sagte Priscilla laut dem ‚People‘-Magazin: „Es war schwer, sich an all die Jungs zu gewöhnen, nicht nur an Elvis, sondern an alle Jungs. Sie waren so… Ich liebe sie alle, aber es war eine Männerwelt, und ich war wirklich die einzige Frau… Er war oft weg… und ich hörte Geschichten.“ Was sie aber wirklich traf, war schließlich eine Fahrt zu ihrem Haus in Palm Springs. Priscilla wollte den Trip eigentlich nur machen, um nach dem Rechten zu sehen und die Post zu sortieren, die dort ankam. Die Briefe gaben ihr am Ende Aufschluss über Elvis‘ Affären. „Vieles davon waren Nachrichten wie: ‚Oh Elvis, danke für die Einladung. Charlie Hodge [Elvis‘ bester Freund] bat mich, zu kommen, und ich bin so froh, dass du mich und meine Freundinnen begrüßt hast.'“ In anderen Nachrichten haben die Frauen dem Star laut Priscilla sogar für tolle Nächte gedankt, die sie zusammen verbracht hatten.

Obwohl sie letztlich das Gefühl hatte, dass sie kein „gutes Leben“ hatte, was zu ihrer Trennung führte, ist die ‚Naked Gun‘-Darstellerin dankbar, dass ihre Ehe mit Elvis „liebevoll“ endete. Sie ist noch heute stolz darauf, dass sie und ihr Ex immer Freunde geblieben sind. Sie sagte: „Er war berühmt, er war liebevoll, er war ein wunderschöner, wunderschöner Mann, aber ich konnte es einfach nicht ertragen. Es war einfach kein gutes Leben für mich.“