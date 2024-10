In Anzug und weißen Sneakern Profis attestieren ihm Talent: Prinz William begeistert als Footballer

Prinz William trainierte im Anzug und mit Sneakern in London Football. (dr/spot)

SpotOn News | 16.10.2024, 08:04 Uhr

Prinz William zeigte bei einem NFL-Event in London erstaunliche Geschicklichkeit mit dem berühmten Ei. In Anzug und schneeweißen Sneakern scheint er ein natürliches Talent zu besitzen. Das fiel auch den anwesenden Profis auf.

Der britische Thronfolger Prinz William (42) hat sich in einer für ihn eher fremden Sportart geübt. Bei einem Besuch eines Events der NFL, der nordamerikanischen Football-Profiliga, am Dienstag im Süden Londons nahm er sich sogar die Zeit, um mit einigen Nachwuchstalenten und gestandenen Profis zu trainieren. Allerdings wählte er dazu ein zwar standesgemäßes, aber nicht unbedingt taugliches Outfit: In einen schwarzen Anzug gehüllt, mit schneeweißen Sneakern kombiniert, warf er das Spielgerät in der legendären Ei-Form und ließ sich dabei einige mögliche Spielzüge von den Experten erklären.

Video News

Laut "Daily Mail" scherzte der älteste Sohn von König Charles III. (75) nach dem Training, dass er zu Hause weiterüben und sehen werde, "wie viele Fenster ich einschlagen kann". Auch einige Profispieler nahmen an der kleinen Einheit teil. Die veranstaltende NFL-Foundation ist die offizielle Wohltätigkeitsorganisation der Profiliga NFL, die versucht, junge Menschen in sozial schwachen Gebieten für den Sport zu begeistern. Prinz William spielte mit der Variante "Flag Football" im Übrigen eine kontaktlose Version des American Footballs speziell für Kinder und Frauen, bei der Tacklings und Co. nicht erlaubt sind.

Profis attestierten Prinz William großes Talent

Der anwesende NFL-Profi Louis Rees-Zammit (23) attestierte dem Royal sogar durchaus Talent: "Er kann den Ball besser werfen als ich." Auch Phoebe Schecter (34), Kapitänin des Flag-Footballteams der britischen Frauen, pflichtete dem bei: "Seine Armkraft ist unglaublich. Ich konnte nicht glauben, wie weit er den Ball werfen kann. Das hat er toll gemacht."

Bei einer Übung musste Prinz William die Bälle in kleine Löcher in einem großen Netz werfen. Nachdem er von den Experten einige Tricks und Tipps bekommen hatte, verfehlte er zwar seinen ersten Versuch, den zweiten Wurf versenkte er aber unter großem Jubel der Anwesenden. "Einer von zwei Treffern ist in Ordnung. Damit werde ich in den Ruhestand gehen", sagte Prinz William anschließend.