Musik Pulp veröffentlichen Dokumentation und Live-Album

Pulp - Denmark Northside Music Festival 2024 - Avlaon BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.06.2026, 10:57 Uhr

Die Band bringt sowohl eine neue Doku als auch eine Platte mit Live-Aufnahmen heraus.

Die Band Pulp bringt eine Dokumentation über ihren Aufstieg zum Ruhm sowie ein Live-Album heraus, das während ihrer Londoner Konzerte im vergangenen Jahr aufgenommen wurde.

Frontmann Jarvis Cocker führt als Erzähler durch den Film mit dem Titel ‚Pulp: What Do You Do For An Encore?‘. Regie führte Garth Jennings. Die Dokumentation zeichnet den Weg der Band zum Erfolg anhand von „noch nie gezeigtem Archivmaterial“ nach und gewährt zugleich einen Blick hinter die Kulissen der ‚More‘-Tour 2025.

In der Beschreibung des abendfüllenden Films heißt es: „Der Film verbindet das brillant inszenierte Bühnenspektakel von Pulps größter Arena-Show aller Zeiten – Teil der weltweiten Tour zu ‚More‘, dem ersten Album der Band seit 24 Jahren – mit vier Jahrzehnten farbenreichem, bislang unveröffentlichtem Archivmaterial.“ Der Streifen sei eine lebendige Hommage an Pulp, die als „Band außergewöhnlicher Außenseiter“ beschrieben wurde. Mit ihrer „einzigartigen Mischung aus Ironie, Rebellion und messerscharfer Gesellschaftskritik“ habe die Gruppe Generationen von Hörern begeistert und eine Ära der britischen Kultur geprägt.

Jennings hatte bereits zuvor mit Pulp zusammengearbeitet und die Musikvideos zu den Songs ‚Help The Aged‘ und ‚A Little Soul‘ inszeniert. Ein Veröffentlichungstermin für ‚Pulp: What Do You Do For An Encore?‘ steht noch nicht fest. Das Live-Album mit dem Titel ‚Live!‘ erscheint jedoch am 28. August. Aufgenommen wurde das Album während der Konzerte der Band in der Londoner O2 Arena im Juni 2025.

Cocker erklärte über das Projekt: „Ein Konzert ist ein Ereignis, bei dem Songs wieder zum Leben erwachen. Deshalb heißt dieses Album ‚Live!‘. Es ist sowohl eine Tatsachenfeststellung – schließlich handelt es sich um die Aufnahme einer Live-Band – als auch eine Aufforderung: Kommt schon, werdet alle lebendig!“ ‚More‘ war das erste Studioalbum von Pulp seit der Veröffentlichung von ‚We Love Life‘ im Jahr 2001.

Auf die Frage, ob die Fans weitere neue Musik der Band erwarten dürfen, deutete Cocker bereits an, dass noch mehr kommen könnte. Im Gespräch mit ‚NME‘ sagte er: „Vielleicht. Wir haben versucht, für dieses Album kein festes Konzept zu haben und nicht zu denken: ‚Das ist es jetzt, unser letzter großer Auftritt.‘ Früher habe ich oft so gedacht.“