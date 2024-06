Zusätzlich zu einer zweiten Staffel „Pumuckl“-Überraschung: Es wird auch einen Kinofilm geben

Florian Eder (Florian Brückner) und Kobold Pumuckl dürfen weitere Abenteuer erleben - in einer zweiten Staffel und einem Kinofilm. (ae/spot)

SpotOn News | 04.06.2024, 11:39 Uhr

Nach dem erfolgreichen "Pumuckl"-Comeback dürfen sich Fans auf noch mehr Nachschub freuen. Neben einer bereits verkündeten zweiten Staffel wird es auch einen Kinofilm geben.

Tolle Neuigkeiten für die Fans des kleinen rothaarigen Kobolds: Nach der erfolgreichen "Pumuckl"-Neuauflage 2023 wird es nicht nur eine zweite Staffel, sondern auch einen Kinofilm geben. Wie die Constantin Film AG am 4. Juni in einer Pressemitteilung verkündet, haben die Dreharbeiten für das Kinoabenteuer "Pumuckl und das große Missverständnis" bereits in München und Umgebung begonnen. Wenn alles nach Zeitplan läuft, können Fans den neuen Schabernack dann im nächsten Jahr sehen.

Serie mit 13 Folgen

Wie es in der Mitteilung heißt, produzieren Constantin Film, Neuesuper und RTL Deutschland "mit viel Herzblut" neuen "Pumuckl-"Stoff – und zwar für Kino, Streaming und TV. Für Constantin Film sei der Kinofilm "in der Entstehung". Er soll eine eigene, abgeschlossene Geschichte erzählen und 2025 in die Kinos kommen. Für RTL+, RTL und Toggo soll eine zweite Staffel mit 13 neuen, jeweils 25 Minuten langen Episoden realisiert werden. Bereits im Februar hatte RTL bestätigt, dass es eine Serien-Fortsetzung geben wird. Die neuen Folgen sollen "voraussichtlich ab Jahresende 2025" zunächst exklusiv beim Streamingdienst RTL+ und später bei RTL, Toggo und auch im ORF zu sehen sein.

Die erste Staffel "Neue Geschichten vom Pumuckl" war am 11. Dezember 2023 im Streaming-Angebot von RTL+ gestartet, nachdem zuvor die ersten drei Episoden in ausgewählten Kinosälen gezeigt wurden. Die Ausstrahlung im linearen RTL-Programm erreichte einen Marktanteil von bis zu 18,5 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. In der Neuauflage der Kinderserie "Meister Eder und sein Pumuckl" aus den 1980er Jahren kauft der von Florian Brückner (40) gespielte Florian Eder, der Neffe des verstorbenen Meister Eder, dessen alte Werkstatt in München. Dort trifft er auf den Kobold Pumuckl, der von Schauspieler und Kabarettist Maxi Schafroth (39) eingesprochen wird.

Weitere Stars angekündigt

Bei beiden Produktionen führt wieder Marcus H. Rosenmüller Regie, nach den Drehbüchern der Headautoren Korbinian Dufter und Matthias Pacht. Neben Florian Brückner und Maxi Schafroth sollen laut Pressemitteilung in der zweiten Staffel und auch im Film "weitere namhafte" Schauspieler und Schauspielerinnen zu sehen sein.

Headautor und Produzent Korbinian Dufter von Neuesuper betonte zum Start der Dreharbeiten, dass "Pumuckl" für alle Beteiligten eine "Herzensangelegenheit" sei. "Wir halten an der behutsamen Modernisierung fest. Jetzt, wo sich Eder und Pumuckl kennengelernt haben, erzählen wir wieder große und kleine Abenteuer voller Schabernack, Herzlichkeit und Humor – mit der einen oder anderen Überraschung".