Stars Quavo ist erstmals Vater: ‚Es gibt mir einen neuen Grund, warum ich das alles tue‘

Quavo performs onstage during the 65th GRAMMY Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.09.2026, 09:00 Uhr

Migos-Star Quavo ist zum ersten Mal Vater geworden und zeigt sich "stolz", Papa eines kleinen Mädchens zu sein.

Quavo ist zum ersten Mal Vater geworden.

Der Migos-Star ist „stolz“, Vater eines kleinen Mädchens zu sein. Die Geburt seiner Tochter hat dem Rapper und Musikproduzenten zudem einen „neuen Hunger“ und ein „neues Feuer“ verliehen. Auf die Frage, ob die Vaterschaft begonnen habe, ihn zu verändern, verriet er im Podcast ‚Idea Generation‘ von Complex: „Ich meine, das gibt dem Feuer einfach noch mehr Nahrung. Es ist ein Segen, den Gott mir geschenkt hat. Es ist einfach ein völlig [neuer] Zustand. Es bringt mir Freude. Es bringt ein neues Licht. Es gibt mir einen neuen Grund, warum ich das alles tue.“

Der 35-Jährige sei einfach stolz, Vater zu sein, „denn darüber haben wir früher immer gesprochen“. Besonders glücklich mache ihn, seine Familie dabei zu sehen, wie sehr sie seine Tochter ebenfalls liebe. Das sei für ihn wunderschön.

Quavo, dessen neues Soloalbum ‚Qromelife‘ am Freitag (2. Oktober) erscheint und von Pharrell Williams als ausführender Produzent betreut wurde, musste 2022 einen schweren Verlust in seiner Familie verkraften: Sein Neffe und Migos-Kollege Takeoff wurde im Alter von 28 Jahren erschossen. Der ‚Open It Up‘-Künstler – mit bürgerlichem Namen Quavious Keyate Marshall – würdigte Takeoff später in einem emotionalen Instagram-Beitrag. Darin schrieb er: „Es ist so schwer, dir zu sagen, dass ich dich vermissen werde, weil du immer bei mir warst und wir alles zusammen gemacht haben.“

Takeoff habe sich von kaum etwas aus der Ruhe bringen lassen. Er sei der gelassenste Mensch der Welt gewesen und habe nie seine Stimme erhoben. Die beiden hätten es „gehasst“, dass Takeoff als sein Neffe bezeichnet wurde. „Aber ich wusste, dass du nicht mein Bruder bist, weil du der Sohn meiner Schwester bist, also konnte ich dich nicht Bruder nennen. Jetzt weiß ich es endlich … du bist unser Engel“, schrieb Quavo.