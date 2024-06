Musik Queen: Musik-Rechte für 1 Milliarde verkauft

Queen and Adam Lambert - must credit Bojan Hohnjec BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.06.2024, 12:00 Uhr

Queen hat Berichten zufolge einen Deal in Höhe von 1 Milliarde Pfund, also etwa 1,16 Milliarden Euro, abgeschlossen, um den Musikkatalog der Band an Sony Music zu verkaufen.

Die ‚Bohemian Rhapsody‘-Hitmacher – zu der immer noch die Gründungsmitglieder Sir Brian May und Roger Taylor gehören – führen seit Jahren Gespräche über einen Verkauf ihres umfangreichen Song- und Albenkatalogs. Jetzt heißt es, dass ein Deal unmittelbar bevorsteht.

Wie ‚Variety‘ berichtet, werden der Musikkatalog und andere Rechte von Sony für die riesige Summe erworben. Es wird angenommen, dass der Deal in den nächsten Wochen abgeschlossen wird. ‚Hits‘ berichtet, dass die einzigen Einnahmen, die nicht in der Vereinbarung enthalten sind, die von Live-Auftritten sind. Seit Freddie Mercurys Tod im Alter von 45 Jahren im Jahr 1991 hat sich John Deacon aus dem Rampenlicht zurückgezogen, während Brian und Roger immer noch mit Sänger Adam Lambert auf Tour gehen. Die Musikrechte von Queen in den USA und Kanada wurden in den 2000er-Jahren von Disney zu einem nicht genannten Preis gekauft, nachdem 1991 ein erster Lizenzvertrag über 10 Millionen US-Dollar abgeschlossen worden war. Das House of Mouse wird diese Rechte auf Dauer behalten, obwohl für bestimmte Bandmitglieder die verbleibenden Tantiemen an Sony gehen, wenn der Deal abgeschlossen ist. Der Vertriebsvertrag des Konzerns mit Universal wird in allen Gebieten außerhalb der USA und Kanadas an Sony übertragen, jedoch erst, wenn dieser Vertrag 2026 oder 2027 ausläuft.

Anfang dieses Jahres wurde angedeutet, dass Deacon – der seit dem Freddie Mercury Tribute Concert im Jahr 1992 nach dem Tod des Frontmanns im Vorjahr nicht mehr an öffentlichen Arbeiten für die Gruppe teilgenommen hat – seinen Anteil an den Vermögenswerten nicht in einen möglichen Deal einbeziehen wird. Zu den klassischen Titeln im Katalog gehören ‚Radio Gaga‘, ‚We Are The Champions‘, ‚We Will Rock You‘, ‚Another One Bites The Dust‘, ‚Crazy Little Thing Called Love‘ und ‚Somebody To Love‘. Die Gruppe veröffentlichte insgesamt 15 Studioalben, darunter die letzte LP ‚Made In Heaven‘ von 1995, die Aufnahmen enthält, die Mercury vor seinem Tod gemacht hatte.

Queen sind nicht die einzigen Künstler, die einen solchen Deal abschließen. In den letzten Jahren wurden eine Reihe von hochkarätigen Song-Katalogen verkauft wurden, unter anderem die Sammlungen von Bruce Springsteen, Neil Young, Bob Dylan und David Bowie für Hunderte von Millionen Dollar. Sie haben sich als attraktive Investition für Labels erwiesen, mit der Aussicht auf wiederholte Lizenzgebühren durch die Verwendung in Film und Fernsehen, aber auch in Hörspielen oder Werbung.