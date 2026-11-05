Musik Queens of the Stone Age kündigen für 2027 eine Tour der besonderen Art an

Josh Homme - Rock Am Ring 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.11.2026, 11:00 Uhr

Queens of the Stone Age haben angedeutet, dass ihre Tour 2027 zum neuen Album "über alles hinausgeht, was wir bisher gemacht haben".

Queens of the Stone Age wollen mit ihrer Tour 2027 neue Wege beschreiten.

Frontmann Josh Homme kündigte an, dass die kommenden Konzerte alles übertreffen sollen, was die Rockband bisher auf die Bühne gebracht habe. Die ‚Where the Goth Girls At?‘-Interpreten haben kürzlich eine Reihe von Auftritten in Nordamerika und Europa angekündigt. Die Konzerte begleiten ihr aktuelles Album ‚Perfecth‘. Homme versprach den Fans dabei ein Erlebnis voller „Chaos und Ungewissheit“.

Die neue Tour soll sich deutlich von den reduzierten, theatralischen ‚Catacombs‘-Konzerten aus dem Jahr 2025 unterscheiden. Diese waren von den Erfahrungen der Band bei einem Auftritt in den unterirdischen Katakomben von Paris inspiriert worden. Der Gig wurde später auch als Konzertfilm veröffentlicht. Im Gespräch mit dem Magazin ‚NME‘ verriet Homme, was das Publikum erwarten könnte: „Nun, es gibt viel abzudecken. Ich glaube, die Katakomben haben uns für immer verändert. Deshalb gibt es kein Zurück mehr – nur noch den Weg nach vorne.“ Die Band wolle nun etwas auf die Beine stellen, „das über alles hinausgeht, was wir bisher gemacht haben“.

Die damalige Inszenierung habe den Musikern neue Perspektiven eröffnet. Was genau für 2027 geplant sei, wollte Homme allerdings noch nicht verraten. „Ich will Chaos und Ungewissheit. Das sind Momente, in denen man experimentieren und sich von diesen Gefühlen beinahe wie unter Wasser treiben lassen kann“, verriet der Sänger. Die ‚Catacombs‘-Auftritte bezeichnete er als „beängstigende“ Erfahrung, „weil es keinen Ort gab, an dem man sich verstecken konnte“. Genau solche Herausforderungen suche die Band.

Homme sieht Queens of the Stone Age inzwischen im „dritten Akt“ ihrer Karriere angekommen. Seiner Ansicht nach durchlaufe jeder Künstler drei Phasen, die man nicht überstürzen sollte. In der Anfangszeit glaube man, etwas zu schaffen, das die Welt noch nie gesehen habe – eine Überzeugung, die Homme vor allem Menschen in ihren Zwanzigern zuschreibt. In der zweiten Phase erkenne man die eigenen Möglichkeiten und beginne, Grenzen auszuloten. Für ihn sei diese Zeit von „Krieg und Angriff“ geprägt gewesen. Der dritte Abschnitt stehe dagegen im Zeichen des „Friedens“. Dabei gehe es nicht nur darum, selbst zur Ruhe zu kommen, sondern auch anderen diesen Frieden zu ermöglichen. Dinge, die früher Angst gemacht hätten, müsse man irgendwann einfach akzeptieren.